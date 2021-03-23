Cinsel isteksizlik bulaşıcıdır

Eşlerin yalnızca birinde olan cinsel isteksizlik zamanla diğerinde de görülerek evlilikte ciddi bir soruna yol açar…

Yakınlaşmak için ne yapabiliriz?

SORU:

38 yaşında evli bir kadınım. Eşim yatakta hiçbir zaman çok istekli olmadı, evlilik boyunca ilişkiyi başlatan hep ben oldum. Zamanla bende ilgimi kaybettim, evde iki yabancıya döndük, bu durum düzelir mi? M.D./Ankara

CEVAP:

Bütün canlılar gibi insanlarda cinsel dürtüyle doğar. Bu yaşam zincirinin devamı için doğuştan gelen temel bir güdüdür. Doğuştan gelen bu dürtü tecrübesizlik, yasaklayıcı toplumsal değerler, negatif cinsellik algısı, ayıp günah, pis gibi olumsuz duygular, partner ilişkisinde ki çatışmalar, tekrarlayan hayal kırıklıkları gibi nedenlerle zamanla azalıp bazen tümüyle kaybolabilir. Başlarda eşlerin yalnızca birinde olan cinsel isteksizlik zamanla diğerine de bulaşarak kısır döngüye dönüşür ve daha karmaşık bir hal alır. Bu durum evlilikte uzaklaşma ve yabancılaşmaya neden olur. Sizin eşinizle konuşarak bu durumun normal olmadığını, bir çözüm aramanız gerektiğini söyleyebilir, gerekirse bir uzmandan profesyonel destek almayı önerebilirsiniz.

Eşim niye sanal sekse düşkün?

SORU:

Eşim ben ona yaklaşmadığım çaba sarf etmediğim sürece asla birlikte olmuyor, sürekli sanal seks yapıyor. Bir süre ayrı kaldık, çocuğum olduğu için geri döndüm ama tahammülüm kalmadı, nasıl davranabilirim? G.D./ Bursa

CEVAP:

Sanal seks ve porno bağımlılığı en büyük zararı ilişkide ki güven duygusuna veriyor. Erkekler çoğu zaman bu durumu cinsel gerilimden kurtulmak için yaptıkları önemsiz bir olay gibi görme eğiliminde olsalar da kadınlar sadakatsizlik olarak düşünüyor. Evlilik doyumunda azalma, erkeğin kendini evlilikte güçsüz, aşağılanmış hissetmesi de alternatif doyum yollarına yönelmesine neden olabilir. Sizin durumunuzda evlilik ilişkinizin de zarar gördüğü düşünülebilir. Eşinizle karşılıklı olarak evlilik doyumunu ve duygusal yakınlığı artırmaya yönelik bazı adımlar atabilir, eşinizin cinsellikten ne beklediğini öğrenerek buna yönelik değişiklikler yapabilirsiniz. Bu durumun sürmesi halinde bir uzmandan destek almanız uygun olur.

Kremler neden bir işe yaramadı?

SORU:

24 yaşındayım, bundan 4 yıl önce 2 defa internetten penis büyütme kremi alıp kullandım. Bir işe yaramadı. Acaba ilerde cinsel gücüme bir zararı olur mu, kısırlık yapar mı? D.T./Kayseri

CEVAP:

Bu tip umut istismarcılığıyla her gün karşılaşıyoruz. Eğer böyle bir şey mümkün olsaydı adresi belirsiz internet sitelerinde değil bütün eczanelerde satılır, icat eden de dünyanın en zengin adamı olurdu. Bitkisel de olsa her ilacın bir etkisi vardır, zaten yoksa o şey ilaç değildir, zararı olmayanın faydası da olmaz Üstelik bilinçsiz kullanılan bu tür ürünler fayda yerine zarar verebilir, alerji, deri yanığı gibi ciddi sorunlara neden olabilir. Bu nedenle kaynağı belirsiz yerlerden hiçbir şekilde bir şey almamalıdır. Nasıl ki bir kremle, ilaçla burun ya da kulak büyütülemez ise peniste büyütülemez. Bunlara inanarak hem sağlığınızı hem de paranızı riske atmış olursunuz. Penis büyütmenin tek bilimsel yolu ameliyattır. İlacın cinsel güce zarar verme ya da kısırlık yapma gibi bir etkisinin olduğunu sanmıyorum.