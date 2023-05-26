Cinsel istek karşılıklı olmalı

Cinsel istek ve uyarılma her ne kadar hormonların etkisiyle dürtüsel bir tepki olsa da bunların tekrarı için karşılık bulmaları gerekir.

İstekli olmadığında nasıl zevk alabilirim?

SORU:

8 yıldır evliyim. Eşimle uyumlu bir cin­sel yaşantımız var. Karşılıklı birbirimizi kolaylıkla uyarabiliyor, birlikte doyuma ulaşabiliyoruz. Bazı günler çok istekli olmasam da eşimi kırmamak için seks yapıyorum. Zevk alarak sevişmek için bana ne önerirsiniz? P.A./ Almanya

CEVAP:

Erkek ve kadın cinsel birliktelik sırasında eşlerinin haz aldığını gördükçe daha fazla uyarılır ve daha fazla haz alırlar. Bu ha­liyle eşini mutlu etmek için çaba gösteren erkek ve kadın aslında kendini mutluluğu­na yatırım yapar. Sizin durumunuzda bazı günler canınız çok istemese de eşinizle birlikte erotik vakit geçirmeniz, onun cinsel haz almasına eşlik etmeniz bir süre sonra sizde de bir uyarılmaya ve ardın­dan cinsel isteğe dönüşecektir. Yapılan çalışmalarda birçok çift sekse başlarken zor gelse de sonrasında güzel geliştiğini ve yapmış olmaktan pişman olmadığını dile getirmiştir. Bu nedenle çok önemli bir engel olmadığı sürece eşinizin isteklerine karşılık vermeniz pozitif alışkanlıklarınızı korumak ve uyumlu cinselliğin devamı için önerilen bir tutum olabilir.

Niye alkol almadan seks yapamıyoruz?

SORU:

6 yıldır evliyim. Eşimle evliliğin cinsel heyecanımız iyice azaldı. Son yıllarda haftada bir cinsellik yaşıyoruz o da ancak biraz alkol aldıktan sonra oluyor. Sizce bu bir sorun mu? P.D./Edirne

CEVAP:

Birçok çiftte evliliğin başındaki cinsel tutku ve ilişki sıklığı aynı kalmaz, zamanla bir miktar azalır. Alışkanlık, artan sorumluluklar, fiziksel değişime bağlı cinsel çekiciliğin azalması, evlilik sorunları gibi nedenlere bağlı olarak bu azalma normal ve beklenen bir durumdur. Bununla birlikte cinsel birliktelik yaşayabilmek için alkol almaya ihtiyaç duyma, bu olmadan cinsellik yaşayamama normal bir durum değildir, cinsellikle ilgili dile getirilemeyen önemli sorunlar olduğunu gösterir. Özellikle performans kaygısı yaşayan erkeklerde ve eşinin yanında rahat olamayan kadınlarda alkol kullanımı abartılmadığı sürece bir parça fayda sağlayabilir. Sizin durumunuzda cinsel konularda aranızda bazı uyum sorunları olduğu düşünülebilir. Bu sorunlar çözülmediğinde zamanla alkol kullanımı da yeterli olmayabilir ve sorun daha da karmaşıklaşabilir. Bu duruma gelmeden deneyimli bir uzmandan destek almanız uygun olur.