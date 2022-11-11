Cinsel ilişki bazen erkeklerde de ağrılı olabilir

Yalnız kadınlarda değil erkeklerde de ilişki sırasında ağrı yaşanabilir. İşte nedenleri…

Neden böyle bir sorun yaşıyorum?

SORU:

26 yaşındayım, ilişkiden sonra yaklaşık bir saat boyunca cinsel organımda yanma şeklinde bir ağrı oluyor. Sürekli böbreklerden kum döküyorum, sebebi bu olabilir mi? İ.K./ Mersin

CEVAP:

Erkeklerde ilişki sonrası ağrı genellikle üreme sisteminde bir sorun olduğunu gösterir. Özellikle tekrarlayan idrar yolu veya prostat iltihapları işeme ya da boşalma sırasında ve sonrasında ağrıya neden olabilir. Kronik idrar yolu iltihabının en önemli nedenlerinden biride sürekli böbrek taşı ve kum dökmektir. Böbrek ve kumu düşerken üreterleri çizerek enfeksiyona neden olabilir. Ayrıca prostat büyümesi ve prostat kanseri de bu tür ağrılara neden olabilir. Sizin durumunuzda öncelikle bir üroloji doktoruna giderek gerekli tetkikleri yaptırmanız, soruna dönük tedavinize hemen başlamanız gerekir. Organik bir neden bulunmazsa ağrının psikolojik olma ihtimali güçlenir, böyle bir durumda da bir cinsel terapistten profesyonel destek alınmalıdır.

Biz yeniden nasıl yakınlaşabiliriz?

SORU:

36 yaşında evli bir kadınım. Eşim ilk başlarda bana karşı çok istekliydi, son zamanlarda isteği azalmaya başladı. Eskisi gibi olmak için neler yapabiliriz? F.M./Bursa

CEVAP:

Zaman içinde evlilikteki sorumluluklar, alışkanlıklar ve rutin cinsel arzuyu kısmen de olsa azaltabilir. Bu durum evliliğin süresi, eşlerin yaşı, genel sağlık durumu, ortamın uygunluğu, stresli yaşam koşulları gibi birçok değişkenden etkilenebilir. Bu bir yere kadar normal ve beklenen bir durumdur. Eşler arasında yaşanan cinsellikte ki hızlı düşüşler, uzun aralıklı birliktelikler evlilik ilişkisinde bazı sorunlar olduğunu düşündürür. Eğer yapısal bir sorun yoksa cinsel birliktelik sıklığını artırmak, evliliğin ilk aylarındaki gibi olmasa da düzenli bir cinsel yaşam sağlamak mümkündür. Bunun için daha fazla birlikte kaliteli zaman geçirme, romantik ve erotik çift olma, karşılıklı evliliğin ilk günlerindeki gibi davranma ve erotik fantezilere yer verme faydalı olacaktır.

Eşim acaba niye hamile kalamadı?

SORU:

34 yaşında bir erkeğim ve 11 aydır evliyim. Korunmadığımız halde eşim hâlâ hamile kalamadı. Sebebi ne olabilir? H.U./İstanbul

CEVAP:

Henüz yeni evlisiniz, kaygılanmak için biraz acele ettiğinizi düşünüyorum. Gebelik için bazı koşulların bir araya gelmesi ve bu koşullarda en 6 ay düzenli bir cinsellik yaşanmış olması beklenir. Sizin durumunuzda bunlar henüz oluşmamış görünüyor. Kısırlık tedavisi ancak bir yıl düzenli ve sık ilişkiye rağmen gebelik oluşmuyorsa başlar. Eşinizle çocuk için değil birlikte haz almak, birleşip bütünleşmek için birlikte olmalısınız. Şimdiden keyfinizi kaçırmadan yaşadığınız cinselliğin keyfini çıkarın, mutlu bir evlilikte gebelik şansı daha yüksektir. Bu sizin hayatınız ve ne zaman çocuk sahibi olacağınıza karar vermek size düşer. Ailelerinizi kibarca uyarıp, kendinizi ne zaman hazır hissederseniz o zaman çocuk yapacağınız söyleyerek bu psikolojik baskıya sınır çekebilirsiniz.