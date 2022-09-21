Cinsel hayatınızı canlı tutmanın püf noktaları

Eşler arasındaki cinsel ilgi ve isteğin her zaman evliliğin ilk zamanlarındaki gibi yoğun ve tutkulu olması beklenemez. Ancak ilişkiyi canlı tutmak çok da zor değil…

SORU:

38 yaşında evli bir kadınım. Eşim evli­liğimizin ilk yıllarında bana karşı çok istekliydi ama son 3 yıldır isteği azalma­ya başladı. Benimle ilgilenmek yerine telefonla zaman geçiriyor. Eskisi gibi olmak için neler yapabiliriz? M.D./Ordu

Zaman içinde evlilikteki sorumluluklar, alışkanlıklar ve rutin cinsel arzuyu kısmen de olsa azaltabilir. Bu durum evliliğin süresi, eşlerin yaşı, genel sağlık durumu, ortamın uygunluğu, stresli yaşam koşulları gibi birçok değişkenden etkilenebilir. Bu bir yere kadar normal ve beklenen bir durumdur. Eşler arasında yaşanan cinsellikteki hızlı düşüşler, uzun aralıklı birliktelikler evlilik ilişkisinde bazı sorunlar olduğunu düşün­dürür. Eğer yapısal bir sorun yoksa cinsel birliktelik sıklığını artırmak, evliliğin ilk aylarındaki gibi olmasa da düzenli bir cinsel yaşam sağlamak mümkündür. Bunun için daha fazla birlikte kaliteli zaman geçirme, romantik ve erotik çift olma, karşılıklı evlili­ğin ilk günlerindeki gibi davranma ve erotik fantezilere yer verme faydalı olacaktır.

SORU:

34 yaşındayım. 9 aydır devam eden bir ilişkim var. Erkek arkadaşım tek çocuk, annesine sormadan bir şey yapamıyor. Cinsel ilişki sırasında bazen de sertleşme sorunu yaşıyor. Bu durumu sonradan düzelir mi? N.Ö./ İstanbul

Her yetişkin erkek ve kadının bebekliğin ilk yıllarında bakım veren ebeveyniyle oluştur­duğu bir bağlanma stili vardır. Bazı kişiler çocuklukta çeşitli nedenlerden dolayı güvenli bağlanma yerine kaygılı bağlanma ilişkisi geliştirirler. Kaygılı bağlanma stili geliştiren kişiler genellikle yaptıkları her şey de bağlanma figürlerinin (çoğunlukla anne) onay ve desteğini arar, ancak bu şekilde kaygılarını azaltabilirler. Ana kuzusu bir erkek aslında kaygılı bağlanan ve bu nedenle bir yönüyle büyümemiş bir çocuk gibidir. Bu halleri onları başta sevimli kılabilir ancak uzun vadede başka sorunlara ve cinsel işlev bozukluklarına neden olabilir. Cinsel yakınlık çift olma duygusunu güçlendirerek eşlerin yetişkin egosuna gelmelerini olanak­lı kılar ve bu döngüden çıkılması sağlayabilir.

SORU:

İki yıldır evliyim, bir yıl öncesine kadar vajinismus sorunu nedeniyle ilişkiye giremedim. Sonra tedavi oldum, artık ilişkiye girebiliyorum ama hala bir şey hissetmiyorum, hiç orgazm olmadım. Tedavi olduğuma halde neden orgazm olamıyorum? Ö.E./ İstanbul

Cinsel haz her zaman cinsel birleşme­ye bağlı değildir. Bazen cinsel birleşme olmadan sadece tutkulu bir sevişmeyle bile orgazm yaşanırken bazen de ne yapılırsa yapılsın haz alınamayabilir. Cinsel haz, istek ve uyarılma evrelerinin tamamlanması ve bunun orgazma kadar artarak sürdü­rülmesiyle mümkündür. Bunun için iyi bir çift ilişkisi, yeterinde uzun bir ön sevişme, uygun ortam, uygun partner, yeterli uyarı ve bütün bunları yapmak için istekli olmak gerekir. Vajinismus tedavisi eğer sadece penis vajina birlikteliği ile sınırlandırılırsa yarım kalmış olur. Devamında cinsel eğitim, güzel sevişme sanatı, erotik ortam yarat­ma, cinsel fantezilerin konuşulması, bütün bunların gerçekleşmesi için iyi bir cinsel iletişimin de öğretilmesi, bunların ev ödevi olarak verilerek pekiştirilmesi gerekir.