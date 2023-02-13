Cinsel hayatınızı başkalarıyla kıyaslamayın

İlişkinin fazlası ya da eksiğini bir sorun olarak görmek doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü cinsel birlikteliğin sıklığını birçok değişken etkiler…

İlişki sıklığı ne kadar olmalı?

SORU:

9 yıldır evli bir kadınım. Eşimle hafta da bir ya da iki defa seks yapıyoruz. Bir arkadaşım eşiyle her gece cinsellik ya­şadığını söylüyor. İlişki sıklığı ne kadar olmalı? F.Ç./İstanbul

CEVAP:

Cinsel birlikteliğin sıklığı, eşlerin yaşı, ge­nel sağlık durumları, evlilik süresi, evlilik doyumu, mahremiyet koşulları, ilişkide ki stres faktörleri, çocukların varlığı, cinsel­liğe ilgi ve çekiliğin ne kadar olduğu gibi birçok değişkene bağlıdır. Burada önemli olan kaç kere cinsellik yaşandığı değil ya­şanan cinselliğin kalitesi ve eşleri ne ka­dar mutlu ettiğidir. Cinsel ilişki sıklığıyla ilgili sorunlar genellikle eşlerin beklen­tilerinin faklı olması durumunda yaşanır. Böyle durumlarda aradaki uyumsuzluğun nedenini anlamak ve ona göre çözüm üretmek gerekebilir. Cinsel yaşam çifte özel bir durum olduğu için başkalarıyla kıyaslamamalı, eşler karşılıklı konuşarak daha iyi bir cinsellik yaşama konusunda birbirine yardımcı olmalıdır. Burada açık iletişim, cinsel istek ve fantezilerin çekin­meden paylaşılması faydalı olabilir.

Bu sorun ilaçla düzelebilir mi?

SORU:

33 yaşındayım ve sertleşme sorunum var. Gittiğim doktor mavi ilaçtan verdi. Şimdilik durum daha iyi gibi ama ne kadar kullanacağımı söylemedi. Bu ilaçla sertleşme sorunu tamamen düzelir mi? N.S./Bursa

CEVAP:

Sertleşme sorununun sebebine göre bu tür ilaçları kullanma süresi değişebilir. Organik kökenli sertleşme sorunlarında ihtiyaç du­yulduğu sürece kullanılması gerekir. Bunun süresine tedaviyi yürüten doktorla birlikte karar verilmelidir. Psikolojik nedenlerden kaynaklanan sertleşme sorunlarında geçici bir çözüm sağlar, uzun süreli kullanım­lar da özgüven kaybına yol açacağı için faydadan çok zarara neden olabilir. Doğrusu tedavinin sorunu yaratan neden yönelik yapılmasıdır. Psikolojik kökenli sertleşme sorunlarında cinsel uyarılmayı artırarak sertleşmeyi doğal yollardan sağlamak daha önemlidir. Bunun için her türlü performans kaygısından uzak, cinsel fantezilerin olduğu daha fazla dokunma ve hissetme odaklı bir cinsel birlikteliğe geçiş yapmak gerekir.

Birlikte orgazm olmak şart mı?

SORU:

35 yaşındayım, evlendiğimiz ilk gün­den beri eşimde birlikte orgazm olma­mızla ilgili bir takıntı var. Ben yaşadı­ğımız cinsellikten memnunum ama sırf eşimi mutlu etmek için orgazm taklidi yapıyorum. Bu şart mıdır? A.R./İzmir

CEVAP:

Erotik filmlerin ve medyanın etkisiyle en iyi orgazmın birlikte yaşanan orgazm olduğuna yönelik bir algı oluştu. Bu gerçekçi olmayan bir beklentidir. Orgazm refleksi sempatik sinir sistemi olarak bilinen otomatik davra­nışları kontrol eden bir sistem tarafından yönetilir. Bunu bir hedef olarak koymak cinselliğin doğal akışını bozarak boşalma ve uyarılma bozukluklarına, eldekini de kay­betmeye neden olabilir. Aynı anda orgazm olma zorlantısı, kadın ve erkeğin yaşadıkları anı kaçırmalarına, cinselliğin doğal akışını kaybetmelerine ve sonuçta hayal kırıklığı yaşamalarına neden olabilir.