Cinsel hayatınız çok mu monoton?

Cinsel yaşamda zamanla heyecan azalır. İlişki monotonlaşır ve çiftler bu yüzden birbirinden uzaklaşabilir. İşte bu duruma karşı etkili bir ipucu…

İlişkimize nasıl heyecan katarız?

SORU:

36 yaşında 13 yıldır evli bir erkeğim. Eşimle cinsel hayatımız iyice monotonlaştı. İlişkimize nasıl heyecan katarız? D.P./Kayseri

CEVAP:

Haz bedende sürekli hareket halindendir. Bir seks deneyiminizde kulak arkanızın öpülmesi size yoğun bir haz verirken farklı bir gün bu hazzı vücudunuzun başka bir noktasında hissettiğinizi fark edersiniz. İşte seks de sürekli hareket halinde olan zevk ve hazzın aranmasıdır. Cinsel terapi için bize başvuran danışanlara verdiğimiz en önemli tavsiye, seksin sürekli bir ritüel gibi tekrarlanmasını sona erdirmek ve yaşanan aktivitenin değişkenlikler göstermesini sağlamaktır. Siz de cinsel yaşamınıza erotik masaj gibi masum fanteziler katmayı, ön sevişmeyi uzun tutmayı, birbirinize daha fazla dokunmayı, denediğinizde cinsellikten yeniden keyif aldığınızı fark edeceksiniz.

Neden böyle bir ağrı çekiyorum?

SORU

5 aydır nişanlıyım. Nişanlımla fırsat buldukça kıyafet üzerinde sevişiyoruz ve bende boşalma olmuyor. Sonrasında testislerimde yoğun bir ağrı yaşıyorum. Bunun sebebi nedir? Z.H./Niğde

CEVAP:

Testislerde uzun süre boşalamama sonucu oluşan ağrıya “blue bals” denir. Erkeklerde uzun süreli cinsel uyarılma olduğunda testosteron seviyesinde bir artış, meni kanalları üzerinde yoğun basınç ve şişme olur. Bu basınç ve gerilim uzun süre devam ettiğinde ve boşalma olmadığında testislerde kas yorgunluğuna benzer bir ağrı oluşur. Cinsel uyarının kesilmesinde sonraki ilk 2 saatte en yüksek seviyeye ulaşır. Özellikle hormon seviyesi yüksek genç erkeklerde görülür. Çaresi en kısa sürede boşalarak üreme sisteminin rahatlamasıdır. Ağrı boşalma sonrasında da bir süre daha devam edebilir. Boşalmaya rağmen ağrıda bir azalma olmuyorsa zaman kaybetmeden bir üroloji doktoruna görünmek gerekebilir.