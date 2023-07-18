Cinsel hayatı canlandırmak için ne yapmalı?

Dozunda olmak şartıyla fantezi kurarak cinsel hayatınızı canlandırabilirsiniz. Cinsel fanteziler, beyni kalıplardan ve rutinden kurtarır. Kişilerin üzerindeki baskıları azaltabilir…



İlişkimiz neden bu hale geldi?

SORU:

25 yaşındayım. Nişanlım iki ay önce anlaşamadığımızı söyleyip benden ayrılmak istediğini söyledi. Bazı sorunlarımız olsa da cinsel yönden çok uyumluyduk. Bunu hiç beklemiyordum, neden böyle oldu? H.Z./ İstanbul

CEVAP:

Evlilik ve çift ilişkisi biyolojik olarak üreme ve gelecek nesilleri yaratma amacı gütse de bir çift bundan çok daha fazlasına ihtiyaç duyar. Nasıl ki bir masa tek ayak üzerinde durmazsa bir ilişki de tek bir konuda sağlanan uyumun üzerine kurulmaz. Sizin durumunuzda nişanlınızla her ne kadar cinsel konuda iyi bir uyu­munuz olsa da başka konularda önemli fikir ayrılıklarınız olduğu, nişanlınızın bunları konuşarak çözmek yerine ilişkiyi bitirme yolunu seçtiği anlaşılıyor. Böyle bir durumda yaşananları bir deneyim olarak görüp bundan sonraki yaşamınızda bir yol haritası yapmanız, bir ilişkiye başlar­ken sadece cinsel konularda değil, başka konulara da dikkat etmeniz uygun olur.

Cinsel hayatımız iyice motonlaştı ne yapmalı?

SORU:

38 yaşında 6 yıllık evli bir kadınım. Eşimle cinsel hayatımız iyice monotonlaştı. Ne yapabiliriz? P.S./ Muğla

CEVAP:

Cinsel fanteziler, beyni kalıplardan ve rutinden kurtarır. Kişilerin üzerindeki birtakım baskıları azaltabilir, günlük hayatlarını normal olarak sürdürme­lerine ve cinsel yaşamdaki heyecanı yoğunlaştırarak daha kolay doyuma ulaşmalarına yardımcı olabilir. Kişinin kendisini tehlikeye atmadan veya redde­dilme kaygısı taşımadan farklı insanlar ve durumlar keşfetmesini mümkün kılabilir. Cinsel isteği, cinsel duyarlılığı ve cinsel yaşantıdan alınan hazzı artıra­bilir. Kişinin cinsel birleşme sırasında havaya girmesine ve kendi kendini ero­tize etmesine yardımcı olabilir. Dozunda olmak şartıyla fantezi kurarak cinsel hayatınızı canlandırabilirsiniz..