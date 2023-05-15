‘Cinsel gücümü artırayım’ derken bağımlı olmayın!

Ereksiyon ilaçları gençler arasında da yaygın kullanılıyor. Daha iyi bir performans amacıyla alınan bu ilaçlar bağımlılık yaratabiliyor.

Niye ilaçsız seks yapamıyorum?

SORU:

35 yaşında bekar bir erkeğim. Uzun zamandır sertleşme sağlayıcı ilaç kul­lanmadan ilişkiye giremiyorum. İlaç kul­lanmadan önce bir sorunum yoktu. Daha iyi olsun diye ilaç kullandım. Şimdi hiç olmuyor. Ne yapabilirim? G.R./Antalya

CEVAP:

Yapılan çalışmalar ilaç sektöründe en fazla satılan ilaçların sertleşme sağlayıcı ilaçlar olduğunu gösteriyor. Dokunma, hissetme, paylaşma odaklı bir cinselliğin yerini güç ve performansın aldığı bir çağ­da yaşıyoruz. Süper ve herkesten daha iyi bir erkek olma isteği erkekleri gerçekte ihtiyaçları olmadığı halde takviye ilaçları kullanmaya itiyor. Bazı özel organik ne­denlerle sertleşme sorunu olan erkek­leri dışarda tutarsak, ihtiyacı olmadığı halde abartılı bir şekilde sertleşme ilacı kullanan erkekleri bekleyen son kalıcı sertleşme sorunu oluyor. Sizin önce bir üroloji doktoruyla görüşerek bir checkup yaptırmanız, organik bir neden olmaması durumunda ilacı bırakmanız önerilebilir. Gerçekçi beklentilerle daha fazla erotizm ve romantizmle ihtiyacınız olan ereksiyo­nu sağlayabilirsiniz. Cinsel tahrikin güç­lenmesi için kısa bir süre cinsel perhiz yapmanız uyarılmayı kolaylaştıracaktır.

Bu takıntımdan nasıl kurtulurum?

SORU:

35 yaşındayım, 5 yıldır evli bir kadınım. Bende temizlik takıntısı var. Seks yaparken yatak yorgan kirlenecek diye strese girip, orgazm olamıyorum. Bu sorunu nasıl çözebilirim? M.F./İstanbul

CEVAP:

Takıntı hastalığı tedavisi güç, yaşam kalitesini düşüren bir psikolojik rahatsızlıktır. Çocukluktan gelen bir hassasiyetin üstüne yaşanan talihsiz olaylarla yavaş ve sinsice gelişir. Temizlik ve cinsellikten pislenme takıntıları sık görülür. Sizin öncelikle takıntı sorunu bir ruh sağlığı uzmanı tarafından tedavi edildikten sonra bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız gerekir. Cinsel terapi bazı duyarsızlaştırma teknikleriyle takıntılı düşüncelerden uzaklaşarak hazza odaklanmanız ve orgazm yaşamanız konusunda size yardımcı olacaktır. Cinsel takıntı deneyim gerektiren bir konudur, terapist seçerken buna dikkat etmemizi öneririm.