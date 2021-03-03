Cinsel gücü artıran ilaçları bilinçsiz kullanmayın!

Cinsel gücü artıran ilaçların gelişigüzel kullanılması çok sakıncalı. Damarları genişletici etkileri nedeniyle hayati tehlikeye yol açabiliyor…

Ereksiyon problemim neden düzelmiyor?

SORU:

56 yaşındayım ve 13 yıldır evliyim. Ayrıca bir bayan arkadaşım var. Son zamanlarda sertleşme sorunu yaşıyorum. Ereksiyon ilaçları da yeterli olmuyor. Neden bu dertten kurtulamıyorum? Bana yol gösterir misiniz? E.F./Samsun

CEVAP:

Öncelik ilişkinizin ortaya çıkması durumunda evliliğinizde de ciddi bir güven krizi yaşanabilir ve tam da bir hayat arkadaşına ihtiyacınız olduğu bir dönemde yalnız kalabilirsiniz. Sağlık durumunuzu bilmeden ve doktor onayı olmadan kullandığınız sertleştirici ilaçlar kalp krizi gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Bütün bu nedenlerden dolayı her şeyden önce bir karar verip, çok eşliliği sonlandırmanızı öneririm. Cinsel işlev bozuklukları ancak karşılıklı güven içeren bir ilişki içerisinde tedavi edilir.

Vajinismusa karşı ne yapabilirim?

SORU:

1 yıldır evliyim birçok yol denememe rağmen eşimle bir türlü ilişkiye giremedim. Bu sorun bizi birbirimizden uzaklaştırmaya başladı. Moralim çok bozuk. Vajinismusu kendi başıma yenebilir miyim? E.Y./Mersin

CEVAP:

Vajinismus kadın cinsel işlev bozuklukları arasında en sık karşılaşılan ve tedavi oranı en yüksek olan cinsel sorundur. Genellikle ilişkiye girebilmek için alkol kullanma, anestezi altında, uyuşturucu kremler gibi işe yaramayan bütün yollar denedikten sonra son akla gelen cinsel terapi olur. Yaklaşık 1,5 ay süren10-12 seanslık bir cinsel terapi programı ile bu sorun kolaylıkla çözülebilir. Konuyla ilgili eğitici kitapları okuyup, videoları seyrederek ve önerilen teknikleri uygulayarak bu sorunu çözmeyi deneyebilirsiniz. Bunlara ek olarak ön sevişmeyi daha uzun tutabilir, dokunmaya ve hissetmeye odaklanabilir, aşamalı bir şekilde yakınlaşmaya çalışabilirsiniz.

Normalde ilişki sıklığı ne olmalı?

SORU:

32 yaşında evli bir erkeğim. Eşim haftada bir kez beraber olmak istiyor, ben ise daha fazla. Bu yüzden kavga ediyoruz. Acaba normalde cinsel ilişki sıklığı ne kadar olmalıdır? S.D./Bolu

CEVAP:

Düzenli cinsel yaşam hem cinsel hormonları düzenler, hem de tüm vücut sistemlerine etkide bulunur. Türkiye’de haftada 2-4 kez ile ayda 2-4 kez arası değişen bir sıklık söz konusu. Yani kimi çift haftada birkaç kez beraber olurken, kimisi ayda birkaç sefer cinsellik yaşıyor. Burada sıklıktan çok cinselliğin kalitesine dikkat edilmelidir. Haftada birkaç kez beraberlik yaşanıyor ancak bir veya iki taraf da mutsuz oluyorsa, bu bir başarı değildir. İki tarafın da mutlu ve keyifli bir hisle cinselliği tamamlaması önemlidir.