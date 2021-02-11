Cinsel gücü artıran ilaçlara dikkat!

Ereksiyon sorunu yaşandığında gelişigüzel cinsel gücü artırıcı ilaç kullanmak kalp, tansiyon gibi rahatsızlıkları olanlarda hayati tehlike yaratabilir…

Bu dertten nasıl kurtulabilirim?

SORU:

44 yaşındayım. 14 yıldır evliyim. Bu süre içinde zaman zaman sertleşme sorunum yaşadım ama son bir yıldır her ilişkide bu sorunu yaşamaya başladım. Tansiyon hastasıyım, sertleşme sağlayıcı ilaç kullanabilir miyim? D.P./ İstanbul

CEVAP:

Erkek cinsel fizyolojisinde sertleşme refleksi kalp ve damar sağlığı ile doğrudan ilişkilidir. Çünkü sertleşme denilen olay penis içindeki süngersi dokuların onu besleyen damarlardan gelen kan basıncıyla şişmesidir. Bu nedenle 40 yaş üstü erkeklerde belirgin bir nedeni olmadan gelişen sertleşmeyi sağlayamama, oluşan sertliği sürdürememe ya da belirli pozisyonlarda kaybetme durumunda bunun kalp sağlığı ve dolaşım bozukluğuna bağlı olabileceği düşünülmelidir. Sertleşme sağlayıcı ilaçlarını gelişigüzel kullanmak yerine sertleşme sorununun altında yatan nedeni araştırmak ve ona uygun bir tedavi programı uygulamak gerekir.

Bu saatten sonra onu arzular mıyım?

SORU:

34 yaşında bir kadınım. Eşimle görücü usulü evlendim. Onu hiçbir zaman gerçekten arzulamadım, zamanla düzelir derken iki çocuk oldu. Bu sorun cinsel terapi ile düzelir mi? K.F./ Edirne

CEVAP:

Bu tür geleneksel evlilikler bazen aşk evliliğinden daha uzun ömürlü olurken bazen de sizin durumunuzda olduğu gibi mutsuzluğa yol açabilir. Bir evliliğin başından itibaren sorunlar varsa, geriye dönüp bakıldığında hiç mutlu bir anı akla gelmiyorsa hem evlilik hem de cinsel terapide pozitif beklenti seviyesi düşüktür. Başta cinsel isteksizlik olmak üzere bazı cinsel işlev bozuklukları bütün çabalara rağmen çözülmeyebilir. Böyle bir durumda önce beklentilerin ve terapi motivasyonunun netleşmesi gerekir. Eğer değişim motivasyonu yüksekse en umutsuz çiftlerde bile iyi sonuçlar alınabilir. Sizin durumunuzda cinsel terapiyi de bilen bir evlilik ve çift terapistinden profesyonel destek almanız uygun olur.

Sık ilişki benim sorunumu önler mi?

SORU:

4 yıldır evliyim ve baştan beri erken boşalma sorunum oldu. Bunu yoğun iş temposu nedeniyle düzensiz ilişkiye bağladım. Uzun süredir evdeyim, sık sık cinsellik yaşıyorum ama hala bu sorun düzelmedi. Sebei nedir? M.S./ Erzincan

CEVAP:

Sizin de belirttiğiniz gibi erken boşalma sorununun en önemli nedenlerinde biri düzensiz ve aralıklı ilişkidir. Ancak bu tek neden değildir. Erkeğin doğasındaki hızlı boşalma güdüsü ergenlikten itibaren uzun yıllar süren mastürbasyon tekrarlarıyla pekiştirilir. Bunlara ek olarak cinsel deneyimsizlik, çift ilişkisindeki sorunlar, performans kaygısı, uygun olmayan koşullarda cinsellik yaşama, organik nedenler ve bazı ilaçların yan etkisi gibi nedenler de erken boşalmanın nedenleri arasındadır. Nefes ve gevşeme egzersizleri, cinsel heyecanı yönetmek için dur-başla tekniğini uygulama, sevişmeyi uzun tutma, rahat ve güvenli bir ortamda sevişmeye başlama gibi bazı küçük değişiklileri deneyebilirsiniz.