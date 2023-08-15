Cinsel gücü artıran ilaçlar zararlı mı?

Her ilaç gibi cinsel gücü artıran ilaçlar da tavsiyeyle ve gelişigüzel kullanılmamalı. İşte nedenleri…

Bu ilaçları ben de kullanabilir miyim?

SORU:

40 yaşında 15 yıldır evli bir erkeğim. Üç yıldır sertleşme sorunu yaşıyorum. Bir arkada­şım ilaç kullanıyormuş. İktidarsızlık ilaçları gerçekten işe yarıyor mu, ben de kullanabilir miyim? H.R./Kayseri

CEVAP:

Her şeyden önce genel sağlık durumunuz bilinmeden tavsiyeyle ilaç alınmasının doğru olmadığını, bu şekilde faydadan çok zarar göreceğinizi hatırlatmak isterim. Sertleşme sorununa gelince her şeyden önce bu soruna yol açan nedenleri bilmek gerekir. Örneğin alt­ta yatan kalp rahatsızlığı olanlar için tehlikeli olabilir. Psikolojik kökenli bir sertleşme so­rununda ise çözüm ilaç değil cinsel terapidir. Organik nedenlere bağlı bir sertleşme soru­nunda önce ilaçlar yoluyla, yetersiz kaldığında ameliyatla çare aranır. Sertleşme sağlayıcı ilaçlar kan damarlarının genişleterek penise giden kan miktarının artmasını ve ereksiyonun oluşmasını sağlar. Doğru ve yerinde ilaç kulla­nımı fayda sağlar. Bununla birlikte kullanılan ilacın etkisinin cinsel organlarda yoğunlaş­ması için erotik bir aktivite içinde olunmalıdır. Aksi takdirde en güçlü ilaçlar bile etkisiz kalır, boşuna kullanmış olursunuz.

Terleme derdinden nasıl kurtulabilirim?

SORU:

Çocukluğumdan beri yaz kış aşırı terleyen bir yapım var. Her yolu denedim ama kalıcı bir çözüm bulamadım. Terli görünmekten utandığım için hiç kız arkadaşım ve cinsel tecrübem olmadı. Bana bir yol gösterir misiniz? P.D./Edirne



CEVAP:

Bazı insanlar ellerinde olmayan nedenlerden dolayı aşırı terleme sorunu yaşayabilir. Özellikle biraz kilolu, sosyal anlamda kaygılı, sıcağa duyarlı kişilerde bu daha fazla oluyor. Ter bezlerini etkisizleştirerek terlemeyi azaltan bazı cerrahi yöntemler olsa da kalıcı bir etkisi olmuyor. Sizin durumunuzda bu durumu öncelikle kendinizin kabul etmesi gerekiyor. Bu utanma ve sıkılmayı azaltacağından kaygıya bağlı terlemeyi azaltacaktır. Buna ek olarak bazı nefes ve gevşeme teknikleri de terlemeyi azaltabilir. Sık banyo yapmak, terletmeyen pamuklu kumaştan üretilmiş kıyafetleri seçmek faydalı olabilir. Bu bir partner ilişkisi kurmaya engel değildir. Engel olan bu nedenle kaybettiğiniz öz güven ve tecrübe eksikliğidir. Bu nedenle bugünden tezi her türlü sosyalleşme ortamlarına girerek karşı cinsle tanışma fırsatları yaratmanız ve bir kız arkadaş edinmeniz uygun olur.