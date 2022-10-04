Cinsel gücü artıran ilaçlar ne zaman kullanılmalıdır?

Sertleşme ilaçları günümüzde genç- yaşlı birçok erkek tarafından gelişigüzel kullanılıyor. Oysa bu durum çok sakıncalıdır ve sadece doktor önerisiyle alınmalıdır…

Eşim niye bu yaşta ilaca ihtiyaç duyuyor?

SORU:

5 aydır evli bir kadınım. Eşim 28 yaşında ve cinsel ilişkiden önce sertleşme sağlayıcı ilaçlar kullanıyor. Bir erkek bu yaşta neden takviye ilaçlara ihtiyaç duyar? G.D./ Ordu

CEVAP:

Yapılan çalışmalar genç erkeklerde sert­leşme sağlayıcı ilaç kullanımının gittikçe arttığını gösteriyor. Bu ilaçlar doktor öne­risiyle kullanılır. Normal koşullarda sağlığı yerinde, partneriyle cinsel yönden uyumlu bir erkeğin böyle sertleşme ilaçlarına ihtiyaç duymaması gerekir. Günümüzde dokunma, hissetme ve paylaşım odaklı sağlıklı cinselliğin yerini performans ve güç odaklı bir cinsellik almıştır. Bu hemen he­men her yaştaki bütün erkeklerin üzerinde ciddi bir performans baskısı yaratıyor. İşte bu nedenlerden dolayı genç erkekler cinsel güçlerine güvenmemekte takviye ilaçlara ihtiyaç duymaktadır. Bu ilaçlar kullanıldığı sürece bir miktar fayda sağlasa da uzun vadede kalıcı sertleşme ve özgüven sorun­larına neden olabilmektedir. Sizin durumu­nuzda eşinizle konuşarak neden bunlara ihtiyaç duyduğunu sorabilir daha fazla tahrik olabilmesi için isteklerini söyleyebil­mesi konusunda cesaretlendirebilirsiniz.

Bir evlilik cinsellik olmadan yürür mü?

SORU:

35 yaşındayım, 6 yıldır evli bir kadınım. İki yıldır eşim bana elini bile sürmüyor. Nedenini sorduğumda çok yorgun ol­duğunu söylüyor. Böyle evlilik olur mu, bunun sonu nereye gider? R.D./İstanbul

CEVAP:

Günlerce seks yapmama olarak bilinen ya­tak ölümü daha çok evde kardeş gibi olduk, evliliğimiz kağıt üstünde, eş hayatımız yok gibi sözlerle dile gelir. Böyle çiftler evlilik birliğinin devamı açısından riskli çiftlerdir, çünkü cinsellik bir ihtiyaçtır ve evlilik ilişkisi içinde karşılanmadığında çeşitli sorunlara neden olabilir. Pornografi eşliğinde mas­türbasyon bağımlılığı, evlilik dışı ilişkiler bu risklerden sadece birkaçıdır. Yatak ölümü­nün birçok sebebi vardır. Bunların başında cinsel isteksizlik ve cinsel doyum eksikliği gelir. Erkeklerde performans kaygısı ve sertleşme sorunları, kadınlarda ağrılı ilişki ya da orgazm güçlüğü ve çift ilişkisinde ki çatışmalar yatak ölümünün en önemli nedenleridir. Buna diğer cinsel işlev bozuk­luklarını, mahremiyet eksikliğini, yoğun ve stresli çalışma koşulları da eklenebilir.

Bu problemden nasıl kurtulabiliriz?

SORU:

34 yaşında evli bir kadınım. Eşim aynı anda orgazm olmaya takmış durumda, ne kadar uğraşırsak uğraşalım olmuyor. Bu yüzden bende cinsel isteksizlik başladı. Bu sorundan nasıl kurtulabiliriz? D.A./Edirne

CEVAP:

Orgazm refleksi sempatik sinir siste­mi olarak bilinen otomatik davranışları kontrol eden bir sistem tarafından yönetilir. Bir kişi ne zaman hapşıracağın tam olarak kontrol edemezse, orgazm olacağı zamanı da kontrol edemez. Söz konusu iki kişinin aynı anda boşalması olduğunda bu uyum daha da zorlaşır. Bununla birlikte sık ve düzenli cinsel hayatı olan çiftler zaman için bir cinsel uyum yakalayarak neredeyse eş zamanlı boşalma yaşayabilirler. Bunu bir hedef olarak koymak cinselliğin doğal akı­şını bozarak boşalma ve uyarılma bozuk­luklarına neden olabilir. Sizin durumunuzda sonuç yerine sürece odaklanmanız yaşadı­ğınız anın keyfini çıkartmanız önerilebilir.