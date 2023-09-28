Cinsel gücü artıran ilaçlar gelişigüzel kullanılmamalı

Sertleşme ilaçları günümüzde genç-yaşlı birçok erkek tarafından doktora danışılmadan gelişigüzel kullanılıyor. Ancak bu çok yanlış…

Eşim niye ilaca ihtiyaç duyuyor?

SORU:

7 aydır evli bir kadınım. Eşim 29 yaşında ve ilişkiden önce sertleşme sağlayıcı ilaç­lar kullanıyor. Bir erkek bu yaşta neden buna ihtiyaç duyar? Ö.Y.

CEVAP:

Araştırmalar ne yazık ki genç erkeklerde sertleşme sağlayıcı ilaç kullanımının gittikçe arttığını gösteriyor. Oysa bu ilaçlar doktor önerisiyle kullanılır. Normal koşullarda sağlığı yerinde, partneriyle cinsel yönden uyumlu bir erkeğin böyle sertleşme ilaçlarına ihtiyaç duymaması gerekir. Günümüzde dokunma, hissetme ve paylaşım odaklı sağlıklı cinselliğin yerini performans ve güç odaklı bir cinsellik almıştır. Bu hemen hemen her yaştaki bütün erkeklerin üzerinde ciddi bir performans baskısı yaratıyor. İşte bu nedenlerden dolayı genç erkekler cinsel güçlerine güvenmemekte takviye ilaçlara ihtiyaç duymaktadır. Bu ilaçlar kullanıldığı sürece bir miktar fayda sağlasa da uzun vadede kalıcı sertleşme ve özgüven sorunlarına neden olabilmektedir. Sizin durumunuzda eşinizle konuşarak neden bunlara ihtiyaç duyduğunu sorabilir daha fazla tahrik olabilmesi için isteklerini söyleyebilmesi konusunda cesaretlendirebilirsiniz.

Bu problemden nasıl kurtuluruz?

SORU:

32 yaşında evli bir kadınım. Eşim aynı anda orgazm olmak istiyor ancak asla olmuyor. Bu yüzden bende cinsel isteksizlik başladı. Bu problemden nasıl kurtuluruz? M.D./Adana

CEVAP:

Orgazm refleksi sempatik sinir sistemi olarak bilinen otomatik davranışları kontrol eden bir sistem tarafından yönetilir. Bir kişi ne zaman hapşıracağın tam olarak kontrol edemezse, orgazm olacağı zamanı da kontrol edemez. Söz konusu iki kişinin aynı anda boşalması olduğunda bu uyum daha da zorlaşır. Bununla birlikte sık ve düzenli cinsel hayatı olan çiftler zaman için bir cinsel uyum yakalayarak neredeyse eş zamanlı boşalma yaşayabilirler. Bunu bir hedef olarak koymak cinselliğin doğal akışını bozarak boşalma ve uyarılma bozukluklarına neden olabilir. Sağlıklı ve uyumlu bir cinsellik rahatlamış ve gevşemiş bir şekilde duyulara odaklanarak haz alıp haz verme, önceliğine veya sonralığına bakmadan bir şekilde doyuma ulaşma sanatıdır. Sizin durumunuzda sonuç yerine sürece odaklanmanız yaşadığınız anın keyfini çıkartmanız önerilebilir.