Cinsel fetiş bir hastalık mıdır?

Cinsel uyarının saplantılı bir şekilde kendi başına bir cinsellik aracı olmayan nesneye ya da bedenin bir bölümüne bağlanmasına fetiş denir. Ancak bu durum ileri düzeye geldiğinde sapkınlığa dönüşerek, bireyin kendisi ve partneri için ciddi sorunlara yol açabilir…

Benim için tedavi sonuç verir mi?

SORU:

25 yaşında bekar bir gencim. Eğer birlikte olduğum kadının bacakları güzel değilse bana çekici gelmiyor. Bu bir hastalık mıdır? Eğer öyleyse tedavisi mümkün müdür? B.S./ Artvin

CEVAP:

Fetiş genellikle erkeklerde görülür ve birço­ğu zararsız olduğu kadar eğlencelidir. Fetiş nesneler çok çeşitli olabilir ve cinsel fante­zilerin temelini oluşturur. Fetişisttik istekler ileri düzeye geldiğinde sapkınlığa dönüşe­rek, bireyin kendisi ve partneri için ciddi so­runlara yol açabilir. Nedenlerine bakıldığın­da genellikle fetişist kişilerin çocukluğunda kısıtlı anne-baba sevgisi, ihmal edilmişlik ve sosyal izolasyon görülür. Renkli iç çama­şırları, yüksek topuklu ayakkabılar veya ayaklar, göğüsler bacaklar gibi bedenin bir bölümüne ait fetişler en sık görülen tür­lerdir. Fetiş arzular değişime dirençlidir. Bu yüzden ancak bir cinsel terapistten profes­yonel destek alarak düzelebilir.

Bu ilişkide sorun yaşar mıyım?

SORU:

Ben 34 yaşında evli bir erkeğim. Gençli­ğimde bir eskortla yaşadığım bir cinsel deneyimde başarısız oldum, bundan çok etkilendim. Eşimle bugüne kadar bir sertleşme sorunum olmadı. Şimdi yeni tanıştığım bir kadın var. Onunla ilişkimde sertleşme sorunu yaşamaktan endişe du­yuyorum, bana ne önerirsiniz? V.F./Ordu

CEVAP:

Özellikle genç erkeklerdeki kendini ispat ça­bası ve buna bağlı gelişen performans kay­gısı, birlikte olunan kadının aceleciliği gibi nedenler ilk cinsel deneyimde sertleşme ve erken boşalma sorununa neden olabilir. Sizin durumunuzda evlilik ilişkisi içinde bunu aştığınız bir soruna dönüşmediği görülüyor. Bu nedenle her şeyden önce evlilik dışı bir ilişkiyi denememeniz olmayan yerde sorun yaratmamanızı öneririm. Evlilik dışı ilişkiler başlangıçta heyecan verici ve çekici gel­se de uzun vadede ciddi sorunlara neden olmakta ve pişmanlıkla sonuçlanmakta ve son pişmanlık fayda etmemektedir. Sözünü ettiğiniz ilişkide yeniden performans kaygı­sına düşebilir, özgüveninizi kaybedebilirsiniz. İhtiyacınız olan heyecan ve yeniliği eşinizle keşfetmeniz uygun olur.

Cinsel hayatımız nasıl düzelir?

SORU:

25 yaşında evli bir kadınım. Eşimle nişan­lıyken sık olmasa da sorunsuz bir cinsel hayatımız vardı. İlk gece aşırı kaygılandım ve ilişkiye giremedim. Bu ilişkiye gireme­me hali tüm çabalarıma rağmen bir yıldır sürüyor. Eşim kasıt aramaya başladı, bu sorunu nasıl çözerim? T.A./ İstanbul

CEVAP:

Hiç ilişkiye girememe durumuna vajinismus, bu durumun sizinki gibi sonradan ortaya çıkmasına ya da nüksetmesine sekonder yani ikincil vajinismus denir. Zor doğumlar, doğum sonrasında ya da sağlık nedeniyle yapılan ameliyatlar, cinsel şiddet ve istismara bağlı travmalar ve sizinki gibi uygun yoğun stres yaratan ortamlarda zorla yaşanan cinsel­lik sekonder vajinismusun en sık görülen nedenleri arasındadır. Tedavi, vajinismusa neden olan etkenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılır. Amaç doyumlu ve mutlu bir cinsel hayata yaşayabilmektir. Süreç vajinis­mus tedavisi gören birinde çok farklı değildir. Cinsel terapi, cinsel eğitim, nefes ve gevşeme, duyulara odaklanma, sıralı sevişme ve basit dokunuşlardan tamamlanmış bir cinsel ilişki­ye doğu aşamalı ilerleme şeklinde yapılır.