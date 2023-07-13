Cinsel fantezilerde sınırları zorlamayın

Fanteziler cinsel yaşama renk katıp. İlişkiyi monotonluktan kurtarır. Ancak kesinlikle dozunda ve eşlerin rızasıyla yaşanmalıdır.

Eşimin baskısından nasıl kurtulabilirim?

SORU:

Bir yıldır evliyim, eşim evlenmeden önce hayalini kurduğu tuhaf seks fantezileri­ni benimle gerçekleştirmek istiyor. Bu bana doğru gelmiyor, eşimi seviyorum ama ne yapmalıyım? H.A./ İstanbul

CEVAP:

İki binli yıllardan itibaren internet ve in­ternetle beraber pornografinin yayılması cinsellik algısını çok değiştirdi. Her türlü cinsel pratiğin sunulduğu bu sanal ortam zamanla cinsel ilgi, istek ve beklenti­leri de çok farklı yerlere taşıdı. Farklı, yeni, ulaşılmaz ve yasak olanın yarattığı merak ve heyecan bunları birçok erkeğin eşiyle ya da partneriyle yaşamak istediği cinsel fantezisine dönüştürdü. Ancak sosyal, dini ve kültürel normlar, gele­neksel aile ve evlilik yapısı aynı değişimi geçirmediği için istek ve arzularla sosyal normlar ve yasaklar arasında büyük bir çelişki ortaya çıktı. Hayal edilenle yaşanan cinsellik arasındaki fark porno bağımlılığı, evlilik dışı ilişkiler, cinsel istek ve uyarılma bozukluğu gibi birçok sorunu da beraberinde getirdi. Burada çözüm fanteziyle gerçeklik arasında bir denge kurarak, temel değerleri zorla­madan yeniliklere açık olma ve sağlıklı bir cinsel iletişimden geçiyor. Sizin durumunuzda istemediğiniz hiçbir şeyi kabul etmek zorunda değilsiniz, eşinizin isteklerinin onun için ne anlama geldi­ğini anlamak ve ikinizin de üzerinde uz­laşacağı bir cinsel yaşam için bir cinsel terapistten destek almanız uygun olur.

Sizce cinsel isteğim zamanla azalır mı?

SORU:

İki yıldır evli bir erkeğim, eşim altı aylık hamile, riskli bir gebelik olduğu için cin­sellik yaşayamıyoruz. Bu süreçte eşimden gizli mastürbasyon yapmaya başladım. Bu alışkanlık ilerde cinsel isteğimi azaltır mı, evliliğimize zarar verir mi? E.B./ Afyon

CEVAP:

Mastürbasyon konusu cinsellikle ilgili so­ruların başında gelir. Mastürbasyon kendi başına iyi ya da kötü, faydalı ya da zararlı değildir. Mastürbasyon cinsel gelişim ve olgunlaşma sürecinde erkeklerin ve kız­ların kendi bedenlerini ve cinselliklerini keşfetmek için başvurdukları sağlıklı bir kendi kendini tatmin yöntemidir. Abartısız ve doğru şekilde yapılan mastürbasyon zararlı olmayıp, aksine sağlıklı bir cinsel gelişim için gerekli bir pratiktir. Sağlıklı ve doyumlu bir ilişkisi olan çiftlerde mastürbasyona nadiren ihtiyaç duyulur. Bununla birlikte bazı durumlarda hem cinsel işlev bozukluklarına hem de çift ilişkisinde sorunlara neden olabilir. Bu­nun nedeni çoğu zaman mastürbasyona eşlik eden porno alışkanlığı ve mastür­basyonun zamanla eşle yaşanan ilişkinin yerini almaya başlamasıdır. Sizin duru­munuzla eşinizin özel durumuyla ilgili ilişki yasağıyla başlayan bir mastürbas­yon davranışı var. Abartmadan yaptığınız ve porno izlemediğiniz sürece alışkanlığa dönüşme olasılığı zayıftır, gebelik sonrası cinsel yaşamı geciktirmemeniz sorun yaşamanızı önleyecektir.