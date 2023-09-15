Cinsel fantezi nasıl yapılır?

Cinsel fantezi aslında gerçekleşmesi istenen hayallerdir. Hemen her çiftin zaman zaman sıradanlıktan çıkmak için başvurduğu küçük aşk oyunlarıdır ve çeşitli şekillerde yapılabilir…

Bu monotonluktan kurtulabilir miyiz?

SORU:

34 yaşındayım, 8 yıldır evli bir kadınım. Eşimle cinsel hayatımız iyice monotonlaştı. Eşim ‘fantezi yapalım’ diyor ama ikimiz de bu nasıl yapılır, nasıl konuşulur bilmiyor ve yanlış anlaşılmaktan korkuyoruz. Bu konu­da bize ne önerirsiniz? Ö.Y./ Samsun

CEVAP:



Cinsel fantezi cinsel yaşamın itici gücü, neredeyse olmazsa olmazıdır. Nasıl ki insan aklında bir gezi planı olmadan tatil yapamıyorsa, istek ve beklentilerden oluşan bir cinsel hayali yoksa cinsel uyarılma ve cinsel ilişki de yaşayamaz. Burada kastedilen abartılı, evlilik ilişkisine zarar verecek, sosyal normlara ve değerlere aykırı sağlık açısından sorun oluşturabilecek, sapkınlık sınırındaki fanteziler değildir. Cinsel fanteziler çeşitli şekillerde yapılabilir. En fazla bilinenler; erotik ortam yaratma veya mekan değişikliği, erotik bir senaryoya uygun sevişme, görselliğin, dokunmanın, kıyafetlerin öne çıktığı aşk oyunları, erotik masaj ya da erotik bir film eşliğinde başlama ve “rol playing”dir. Her biri kendi içinde çeşitlendirilebilir. Burada önemli olan yaşanmak istenen cinsel fantezinin önceden konuşulması, karşılıklı sınırlara saygı üzerinde anlaşmaya varılmış olmasıdır. Siz de yukarıda bahsedilen fantezi temalarından biriyle başlayarak cinsel hayatınıza renk katabilirsiniz.

Bendeki problemin sebebi ne olabilir?

SORU:



2 yıldır evliyim, doktora muayene olabiliyorum ama eşimle ilişkiye giremiyorum. Bu nedenle bazı doktorlar vajinismus olduğumu söylerken bazıları da olmadığımı söylüyor. Sizce benim sorunum nedir? M.Ş./Niğde

CEVAP:

Vajinismusun çeşitli şekilleri vardır. Genital bölgeye dokunulmasına bile izin vermeme ileri seviye bir vajinismusu tanımlarken, her türlü sevişme ve dokunmayı yaşayıp yalnızca birleşme aşamasında tıkanma hafif düzeyde bir vajinismusu gösterir. Sizin durumunuzda cinsel ilişkiye giremiyor olmanızdan orta seviyede bir vajinismus sorunu yaşadığınızı düşünebiliriz. Vajinismus bilinçdışı korkular nedeniyle istemsiz kasılarak ilişkiye izin vermemek olduğu için psikolojik bir sorundur. Cinsel terapi ile kolaylıkla çözülebilir bir cinsel işlev bozukluğudur. Eşinizle birlikte deneyimli bir uzmandan profesyonel destek alarak bu sorunu çözebilirsiniz.