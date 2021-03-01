Cinsel çekimi azaltan önemli bir neden

Kadın ve erkek arasındaki cinsiyete özgü roller birbirine karışıp, benzerlik arttıkça cinsel çekim azalır…

Aramızdaki sorun kolay çözülür mü?

SORU:

35 yaşında evli bir erkeğim. Pandemide işsiz kaldım, evde çocuk bakıyorum. Eşim ise çalışmaya devam ediyor ama çok yoruluyor. Bu durum cinsel yaşantımızı da bozdu. Ne yapabiliriz? M.R./ İstanbul

CEVAP:

Toplumsal cinsiyet rollerine uygun yaşamak ve kendinle barışık olmak cinsel enerjinin ve cinsel çekimin ön koşuludur. Nasıl ki bir mıknatısta zıt kutuplar birbirini çekerken benzer kutuplar birbirini itiyorsa çift ilişkisinde de benzer bir durum söz konusudur. Kadın ve erkek arasındaki cinsiyete özgü roller birbirine karışıp benzerlik arttıkça cinsel çekim azalır. Burada katı, cinsiyetçi bir anlam çıkartılmamalıdır. Erkek ve kadın eril ve dişil enerjileriyle birbirilerini tamamlarlarsa oradan bir cinsel çekim çıkabilir. Sizin evde kalmanın benlik tasarımınıza ters düştüğü eril enerjinizi kaybetmenize neden olduğu anlaşılıyor. Bu durumun geçici olduğunu kabul ederek eşinizle konuşarak ona empati yapabilir, ondan da size karşı daha az öfkeli ve saygılı olmasını isteyebilirsiniz. Normalleşme olduğunda ve yeniden çalışmaya başladığınızda cinsel isteğiniz geri gelecektir.

Cinsellikte nasıl uyum sağlarız?

SORU:

6 aydır evli bir kadınım. Önceden hiç cinsel tecrübem yoktu, bu yüzden hiç boşalamadım. Bana göre ilişkimiz kısa sürüyor, eşime göre ise uzun. Bu sürede boşalmam gerektiğini söylüyor, tavsiyeniz nedir? M.E./Adana

CEVAP:

Yeni evli çiftlerin bir uyuma girebilmeleri için zamana ihtiyaçları vardır. Boşalmayı bir amaç olmaktan çıkarın, dokunmanın verdiği hazza odaklanın, ön sevişmeyi uzun tutun ve eşinizden ritmik olarak klitorisinizi uyarmasını isteyin. Cinsel haz almayı, rahat ve gevşemiş olmayı çok önemseyin. Boşalmayı önleyen sosyokültürel yasaklamalarınız, seks ve cinselliğe ilişkin bilgi eksikliğiniz ve eşinizin erken boşalma sorunu yoksa çok kısa bir sürede boşalmayı öğrenebilirsiniz. Unutmayın haftada 2 kez olmak üzere, 6 ay düzenli seks yaptıktan sonra hâlâ boşalamıyorsanız bir cinsel terapiste başvurmanızda fayda var.

Neden böyle bir sıkıntı yaşıyorum?

SORU:

Eşimle düzenli bir cinsel hayatımız vardı. İlişkinin başında sevişirken sertleşme oluyor sorun yok ama birleşme aşamasında sertlik kayboluyor, uğraştıkça daha da kötü oluyor. Bana ne önerirsiniz? R.D./Bursa

CEVAP:

Tek tip sertleşme sorunu yoktur. İlişkinin başından itibaren sertleşmenin hiç olmaması, başta olan sertleşmenin ilişkiyi tamamlayacak kadar sürdürülememesi, daha sertleşme olmadan ileri düzey bir erken boşalma sorunu nedeniyle ilişkinin başlamadan bitmesi, yalnızca belirli bazı pozisyonlarda sertleşme kaybı gibi farklı şekillerde görülebilir. Sizde daha çok performans kaygısına bağlı bir sertleşme sorunu yaşadığınız düşünebilir. Sertleşme sorunları kalp damar hastalıkları gibi başka sorunlardan da kaynaklanabileceği için önce bir üroloji doktoruna görünmeniz, organik bir neden yoksa eşinizle birlikte deneyimli bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız uygun olur.