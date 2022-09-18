Cinsel çekime güvenerek evlilik yapılır mı 

Evlilik; arkadaşlık, cinsel yaşam, ortak hedefler gibi birçok amacı içeren özel bir ilişki türüdür. Peki bunlardan sadece birine güvenerek nikah masasına oturulur mu?

Sadece seksteki uyum bizi mutlu eder mi?

SORU:

Bir yıldır devam eden bir ilişkim var. Kız arkadaşımla birçok konuda ayrı düşün­sek de cinsellikte çok iyi anlaşıyor, her fırsatta birlikte oluyoruz. Cinsel uyum evlenmek için yeterli midir, diğer sorun­lar zamanla çözülür mü? K.T./ Antalya

CEVAP:

Evlilik; arkadaşlık, çocuk sahibi olma, cinsel yaşam, ortak hedefler gibi birçok amacı içerir. Bunlardan sadece birine güvenerek evlenilmez, bir ya da birden fazlasının eksikliği evlilik ilişkisini zora sokabilir. Cinsel çekim ve uyum mutlu bir çift ilişkisinin ve evliliğin neredeyse olmazsa olmasıdır. Evlilik uyumu ve cinsel doyum bir arada ilerler, birindeki bir sorun mutlaka diğerini de etkileyerek zamanla bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle sadece cinsel çekime güvenerek evlen­mek mutlu olmaya yetmeyebilir. Çünkü cinsel çekim zamanla azalabilir, cinselliğin nispeten az yaşandığı gebelik, lohusalık gibi dönemlerde çatışmalar artarak evliliği çekilmez bir hale getirebilir. Sizin durumu­nuzda acele etmemeniz, diğer sorunları çözmeden evlenme kararı vermemeniz uygun olur.

Sertleşme sorunundan nasıl kurtulabilirim?

SORU:

38 yaşında evli bir erkeğim. 4 yıldır uyku apnesi sorunum var. Sürekli yorgun olu­yorum. Bu sorun yüzünden cinsel istek­sizlik ve sertleşme sorunları yaşıyorum. Bana öneriniz nedir? N.S./İzmir

CEVAP:

Uyku apnesi, uykuda nefes almanın kısa aralıklarla durması, başta cinsel istek­sizlik, sertleşme bozukluğu, orgazm bozukluğu olmak üzere birçok cinsel işlev bozukluklarına neden olabilir. Uyku apnesi sendromu olanlarda kandaki oksijen seviyesi uykuda düşer ve nefes­siz kalan kişi sıçrayarak uyanır. Kandaki oksijen seviyesinin düşmesi gün içinde de halsizlik, konsantrasyon bozukluğu, yor­gunluk yaptığı gibi, cinsel fonksiyonların da yeterince yerine getirilememesine neden olabilir. Çünkü sağlıklı bir cinsel yaşamın tanımında rahatlamış ve gevşemiş bir şekilde duyulara odaklanma, haz alıp haz vermek vardır. Bu tanımın dışındaki her durum cinsel işlev bozukluğuna neden olabilir. Böyle bir durumda önce uyku ap­nesi tedavi edilmeli, yeterli ve dinlendirici bir uyku kalitesi sağlandıktan sonra cinsel işlev bozukluğuna odaklanılmalıdır.

Vajina sarkmasının tedavisi mümkün mü?

SORU:

33 yaşında evli bir kadınım. Vajina sarkması nedeniyle ameliyat oldum ama sorun düzelmedi. Bu sorun cinsel hayatımı da etkiledi, ne yapabilirim? M.D./İstanbul

CEVAP:

Vajina sarkmasının tedavisi cerrahi yön­temlerle ve aşk kasları güçlendirilerek ya­pılır. Siz Kegel egzersiziyle aşk kaslarınızı güçlendirerek ikinci yolu deneyebilirsiniz. Kegel egzersizi Doktor Arnold Kegel ta­rafından doğum yapan kadınların mesane kontrolünü kazanmaları ve vajina sarkma­larını önlemek için geliştirdiği bir tekniktir. Bu tekniklerle kişiye kasık bölgesini bir leğen gibi içinde tutan düz kasların istemli olarak kasıp bırakılarak güçlenmesi öğ­retilir. İdrarı yaparken bitmeden durmak, anüs bölgesini içeri doğru çekip bırakmak bunlardan bazılarıdır. Tek başına Kegel eg­zersizleri sorununuzu çözmeye yetmezse bir uzmandan destek almanız uygun olur.