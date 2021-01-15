Cinsel çekim zamanla oluşur mu?

Doyumlu bir cinsel yaşam için bir araya gelince heyecanlanacak kadar bir ten uyumu ve cinsel istek olması şarttır… Peki bu durum evlendikten sonra gelişir mi? İşte yanıtı…

Aramızdak i sorun ilerde düzelir mi?

SORU:

33 yaşındayım. Bir yıldır nişanlıyım. Nişanlımı ailem buldu, onları kırmak istemedim. Yakında evleneceğim. Ancak onu hiç arzu etmiyorum. Bu durum zamanla düzelir mi? M.C./Bursa

CEVAP:

Doyumlu cinsel yaşam sağlıklı bir evliliğin olmazsa olmazıdır. Ancak doyumlu bir cinsel yaşam için her şeyden önce tutku seviyesinde olmasa da bir araya gelince heyecanlanacak kadar bir ten uyumu ve cinsel istek olması şarttır. Bazen cinsel istek evlilik ilişkisi içinde açık iletişimle yaratılan erotizm ve fantezilerle sonradan da oluşabilir ancak buna güvenerek evlilik kararı verilemez. Sizin evlenmek için acele etmemeniz, nişan süresini biraz uzatarak nişanlınızı daha fazla tanıma ve yakınlaşma fırsatı yaratmanız uygun olur. Hiçbir şekilde değişim olmazsa evlilik kararı vermeden bir cinsel terapistle görüşmeniz uygun olur.

Cinsel hayatımız nasıl yoluna girer?

SORU:

36 yaşındayım, 7 yıldır evliyim. Eşim benimle hiç ilgilenmiyor. Pandemiden dolayı evde ve elinden telefon düşmüyor. Gece olunca da benimle sevişmek istiyor ancak ben kabul etmeyince gerginlik oluyor. Bu durumu nasıl düzeltiriz? M.V./İstanbul

CEVAP:

Akıllı telefonlar ve sosyal medya her geçen gün daha fazla çiftin evliliğini tehdit ediyor. Neredeyse iki çiftin birinde telefon bağımlılığı var. Görüştüğüm çiftlerin hemen hepsinde mutlaka eşlerden biri diğerinin ilgisizliğinden şikayet ederken hemen ardından bu ilgisizliği telefon ve sosyal medya kullanımına bağlıyor. Telefon bağımlılığı yalnızca iletişimin önünü kesmiyor aynı zamanda güven sorunlarına da yol açıyor. Bu iletişimsizlik ve yabancılaşmadan doğal olarak cinsellikte payını alıyor. Birlikte kaliteli vakit geçirmeyen, beraber sohbet edip çay, kahve içmeyen, birlikte banyo yapıp aynı saatte yatmaya gitmeyen çiftlerde erotik paylaşım eksik kaldığı için cinsel yakınlık da bozuluyor, ihtiyacı olan ilgiyi almadığını düşünen eş kendini kullanılmış hissedebiliyor ve cinsel ilişkiyi reddederek tepkisini göstermeye çalışıyor. Sizin durumunuzda eşinizle bir uzmandan destek almanız uygun olur.

Bu alışkanlığından nasıl kurtulabilir?

SORU:

35 yaşında bir kadınım ve bir yıldır evliyim. Eşim sık sık porno film izliyor ve her seferinde bir daha olmayacağını söylüyor. Bu durumdan nasıl uzaklaşır? L.H./Kayseri

CEVAP:

Yazdıklarınızdan eşinizde bekarlık döneminden kalma bir porno bağımlılığı olduğu görülüyor. Porno bağımlılığı psikiyatrik tanı kitaplarının son versiyonlarında artık hastalık olarak kabul ediliyor. Gerçeklikten uzak bir cinselliğin sunulduğu aldatıcı ve abartılı filmler ilk başlarda heyecan verse de zamanla normallik algısını bozarak eşten uzaklaşılmasına, hem cinsel işlev hem de cinsel istek ve yönelik bozukluklarına sebep olabilir. Porno bağımlılığı önce cinsel ilişkiye fantezi olarak dahil edilip sonra aşamalı bir şekilde azaltarak terk edilebilir. Bu bağımlılık cinsel terapistler tarafından üzerinde çalışılan, tedavi edilebilen bir konudur.