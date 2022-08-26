Ten uyumu yani cinsel çekim aslında bilimsel açıklamaları sınırlı bir kavramdır. Bazen hiç olmayabilir ya da zamanla azalıp çoğalabilir…

Arkadaşımdan zamanla elektrik alır mıyım?

SORU:

25 yaşında bekar bir kadınım. İş yerimde benimle çok ilgilenen bir arkadaşım var. Eğitimli çok düzgün iyi biri ama ondan hiç elektrik alamıyorum. Cinsel çekim sonradan oluşur mu? B.S./ Malatya

CEVAP:

Bununla birlikte sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam için cinsel çekim oldukça önemlidir. Ten uyumu, eş ya da partner seçiminde genlerimizin kokulardan da faydalanarak biz farkına varmadan bizim için en uygun eşi seçmesidir. Bununla birlikte bir ten uyumsuzluğunda söz etmeden önce cinsel çekimin oluşması için gereken koşulların oluşup oluşmadığına bakmak gerekir. Bazı durumlarda hafif düzeydeki ten uyumsuz­luğu karşılıklı çabayla çözülebilir. Bazıların­da ise eşler her şeyi denemelerine rağmen cinsel istek ve tutkuyu oluşturamayabilir. Sizin durumunuzda erkek arkadaşınızdan hoşlandığınız anlaşılıyor, evlilik kararı ver­meden önce bir süre daha arkadaşlığınızın devam etmesi, aranızdaki cinsel çekime göre karar vermeniz uygun olur.

Beni anlaması için başka ne yapabilirim?

SORU:

Eşim kimyasal madde üreten bir sektör­de çalışıyor. Yaptığı işin kokusu üzerine siniyor ama o buna alıştığı hiç rahatsız olmuyor. Defalarca söylememe çoğu zaman banyo yapmadan benimle birlikte olmak istiyor. Eşimin beni anlaması için başka ne yapabilirim? F.Y./İstanbul

CEVAP:

Temizlik ve öz bakım sosyal bir varlık olarak yaşamak zorunda olan insan için nere­deyse zorunlu bir sosyal kuraldır. Cinsel ilişki sosyal ilişkiden farklı olarak çok daha özel bir yakınlıktır. Bu nedenle cinsel ilişki sırasında her türlü rahatsız edici görüntü ve koku cinsel isteğin kaybolmasına yol aça­bilir. Bu nedenle temizlik ve hijyen sağlıklı bir cinselliğin olmazsa olmazıdır. Gerekli temizliği ve öz bakımını yapmadan yatağa girerek eşi sevişmeye zorlamak her şeyden önce o kişiye karşı yapılmış bir saygısızlıktır. Sizin eşinizle sevişmenin dışında uygun bir ortamda konuşmanın dışında sevişme öncesi ona birlikte duşa girmeyi önermeniz, bunu aranızda ki erotizmin bir parçasına dönüştürmeniz işe yarayabilir. Eşinizin değişmemekte ısrar etmesi durumunda bir uzmandan destek almanız uygun olur.

Eşimin bu problemi nasıl çözüme kavuşur?

SORU:

35 yaşında evli bir kadınım. Eşimde erken boşalma sorunu var ve o bu duruma çok üzülüyor. Bu yüzden bende uzaklaştı. Benimle duygularını paylaşsın istiyorum, bunun için onunla nasıl konuşmalıyım? P.D./Adana

CEVAP:

Toplumsal cinsiyet rollerinde erkeğin güçlü görünmesi, zaaflarını belli etmemesi, duygularını fazla göstermemesi vardır. Söz konusu cinsellik olduğunda durum daha da hassaslaşır. Oysa iyi bir cinsel yaşantı her şeyden önce duygusal bir paylaşımdır, açık­lık ve samimiyettir. Paylaşılmayan her duygu araya duvar örer ve yaşanan sorunların çözülmesini zorlaştırır. Zihin durumunuzda eşinizin erken boşalma sorununa fazlasıyla üzüldüğü ve suçluluk hissettiği düşünü­lebilir. Duygularını kendi içinde yaşayarak gözünüzdeki değerini korumaya çalışıyor. Eşinize onu sevdiğinizi ve sorunları birlikte çözebileceğinizi söyleyerek kendini açması konusunda cesaretlendirebilirsiniz.