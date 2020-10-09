Cinsel anestezi nedir?

Bazı kadınlar cinsel ilişki sırasında hiçbir şey hissetmediklerini söylerler. Buna cinsel anestezi denir…

İlişkide neden bir şey hissetmiyorum?

SORU:

28 yaşındayım, bir yıldır evliyim. Benim sorunum eşimle cinsel birliktelik yaşarken hiçbir şey hissetmemek. Sebebi nedir? H.A./ Artvin

CEVAP:

Bazı kadınlar fiziksel temasta bulunulduğunda rahat hissetmelerine rağmen cinsel uyarılmaya maruz kaldıklarında hiçbir şey hissetmediklerini söyler. Bu cinsel anestezidir. Cinsel sağlık bilimine göre bu gerçek bir cinsel fonksiyon bozukluğu değil daha çok başka bir ruhsal bozukluğun yansımasıdır. Tutumlar, değerler, çocukluk travmaları, yetişkin travmaları gibi bütün faktörler kadının cinsel duygularını belirler. Özellikle olumsuz çocukluk yaşantıları ve cinsel travmalar bedene yabancılaşma, beden duyumlarına duyarsızlaşma gelişebilir. Arka plandaki travma tedavi edilmedikçe cinsel heyecan ve uyarılma gerçekleşmez. Sizin durumunuzda eşinize karşı sabırlı ve anlayışlı olmalı eşinizin duygularını anlamaya çalışmalısınız.

Bu alışkanlığından nasıl vazgeçer?

SORU:

Eşimin benden gizli mastürbasyon yaptığını gördüm, çok üzüldüm, ona yetemediğimi düşünüyorum. Eskiden böyle değildi, çocuktan sonra böyle oldu, onu bu durumdan vazgeçirebilir miyim? C.N./ Antalya

CEVAP:

Yazdıklarınızdan eşinizle aranızda bir cinsel uyum sorunu olduğu düşünülebilir. Eşinizle gebelik ve lohusalık döneminde duygusal ve fiziksel olarak uzaklaşmış olabilirsiniz. Erkekler cinsel yaşamda düzenli boşalmaya ihtiyaç duyar. Mastürbasyon böyle bir durumda kaygı yaratmayan doğal bir çözüm yoludur. Sebep çoğu zaman doyumlu bir cinsel yaşamın olmaması, değişik istek ve fantezilerin dile getirilememesidir. Birçok erkek sırf bu yüzden eşiyle birlikte olmak yerine mastürbasyonu seçebilir. Burada mastürbasyona takılmak yerine neden sizinle seks yapmadığına odaklanmak daha doğru olacaktır. Sizinle rahatlamış ve gevşemiş bir şekilde işlevsel, doyumlu ve kaygıya neden olmayan bir cinsel yakınlık yaşadığında mastürbasyon zaten kendiliğinden azalacaktır.

Kondom yırtılınca gebelik oluşur mu?

SORU:

Nişanlımla kontrollü bir cinselliğimiz var. Son birlikteliğimizde kondomun yırtıldığını ve meninin içerde kaldığını gördüm. Hemen ertesi gün hapı aldık ama endişemiz bitmedi. Böyle bir durumda gebelik riski var mı? A.B./ Adana

CEVAP:

Prezervatif yırtılması oldukça nadir görülen bir durumdur. Genellikle prezervatifin hatalı üretiminden vajinal kuruluk ya da kadının yeterince uyarılmamış olmasından ya da erkeğin sert ve hoyrat seks yapmasından kaynaklanır. Böyle bir durumda eğer boşalma gerçekleşmiş ise gebelik riski düşük de olsa vardır. Siz hemen ertesi gün hapı kullanarak bu riski neredeyse sıfıra indirmişsiniz. Muhtemelen bir gebelik oluşmamıştır. Hemen endişelenmemeli soğukkanlılığınız korumalısınız. Eğer adet gecikmesi olursa önce bir test yaptırmanız, pozitif çıkması durumunda bir kadın doğum uzmanına görünmeniz uygun olur.