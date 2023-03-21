Cinping ve Putin arasında ikinci görüşme

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskovada ikinci kez bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Cinping, dün Moskovaya gitmişti. Törenle karşılanan Cinping, Rusya Devlet Başkanı Putinle görüşme gerçekleştirdi. İki lider bugün de bir araya geldi. Kremlinden yapılan açıklamada, Kapsamlı ortaklığın daha da geliştirilmesi ve Rusya ile Çin arasındaki stratejik etkileşimin güncel konuları, uluslararası arenada işbirliğinin derinleştirilmesi konuları görüşülecek denildi. (DHA)