Cinnet rejiminin son günleri!..

Dün öğle saatleri İstanbul’da;

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu infaz işlemlerinin yapılması için İstanbul Adliyesi’ne gidiyor. Adliyedeki infaz işlemlerinin bitmesinin ardından Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi’ne götürülmek üzere yola çıkarılıyor…

Aynı saatlerde Türkiye Cumhuriyeti devletinin başkenti Ankara’da;

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP heyetine yönelik linç girişimine ilişkin açılan davanın yedinci duruşması Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Kılıçdaroğlu’na saldıran Osman Sarıgül’e sadece 1 yıl 15 gün ceza veriliyor…

Bu karanlık saatlerin hemen biraz öncesinde TBMM çatısı altında;

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor;

“Sayın Kılıçdaroğlu, anlaşılan aklın başından gitmiş, çok istekliysen, terörist Demirtaş’ın hasretini ziyadesiyle çekiyorsan, Kavala olmadan yaşayamam diyorsan, biraz daha devam et, sonunda kanun yoluyla onların koğuşundaki boş bir ranzaya sen de kapağı atarsın, nihayet çulunu serer, duvara da halını asarsın.”

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İnanın artık çok bezdirdi!.. Sakın ha, yılgınlığa kapıldığımı, bu tehditlerden dolayı sinip bir kıyıda saklanacağımızı sanmayın. Sadece ve sadece olup bitenlerden dolayı tepkimi ifade ediyorum…

Zaten koymuyorsunuz da… Elinizden geleni ardınıza koymayın yahu!.. Size biat etmeyen, tabi olmayan herkese, her kesime, saldırılar, tehditler… Saltanatınızdaki irili ufaklı koltuklarınızı korumak için cinnet yönetimine geçtiniz…

Herkesi korkudan delirtince o koltuklarda sonsuza kadar sefa mı süreceğinize inanıyorsunuz?..

Çok tehlikeli şekilde kaşıyorsunuz…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen haftadaki grup konuşmasında da Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit ederken akla ziyan ifadeler kullanmıştı;

“Cumhurbaşkanı adaylığına iyice ısınan, ittifak ortaklarına çalım atan Kılıçdaroğlu, ‘mükemmel olmasak da mükemmel bir göreve talibiz’ diyecek kadar akli ve zihni melekelerini yitirmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu, Dersim sayfasını yeniden açıp yeni bir isyan teşebbüsünü aklından geçiriyorken, Türk milleti seni Cumhurbaşkanı yapmaz, yapamaz, yapmayacaktır. Boşuna çırpınma, layık olmayan, ehil olmayan, milli olmayan, yeterli olmayan, dahası yüreğinde kin ve nefreti barındıran şahsına cumhurun başkanlığı reva ve müstahak görülemez.”

Bu tehditlerle bir yere varamayacaksınız. Korku imparatorluğu yıkılacak. Cinnet rejimi çökecek. Saltanat hırsı gözlerinizi göremez etmiş. Bu vatanı, bayrağı, demokrasiyi, Cumhuriyeti, ATATÜRK’ü seven herkes, aynı paydada birleşti ve çığ gibi büyüyor…

Sandıkta, tehditlerinizin altında kalacaksınız!.. Gidiyorsunuz… Farkındasınız… Acınızdan bağırıyorsunuz… Ama fayda etmeyecek…

Gecenin en karanlık zamanı, sabaha en yakın olandır!..

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Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu’nun “Askıda akıl” projesi çok ilgimi çekmişti. Sizlere de söz vermiştim, detaylarını açıklarsa yazacağım diye… Serdaroğlu, önceki gün (Pazartesi) açıklamasını gönderdi. Dün yazımızda yer olmadığı için değinememiştim. Bugüne kaldı. Şöyle diyor Rifat Serdaroğlu;

“Mevcut muhalefet partileri, ister 6’lısı ister 7’lisi, ülkeyi, yangın yerine çeviren fukaralıktan nasıl çıkaracaklarını söyleyemiyor!

Doğru Parti, ‘Yangına ilk müdahale’ diyebileceğimiz çözüm önerilerini üretti ve Türk Milletinin emrine sundu. Çözüm önerilerimizden yararlanmak isteyen muhalefet partilerimize ‘Askıda Akıl’ yöntemiyle vermeye amadeyiz.

İsteyen muhalefet partilerine, canlı olarak da anlatırız…

Ülkede yangın var. İnsanlarımız her gün ağırlaşan hayat şartlarında açlık ve sefaletle boğuşuyor. Nüfusun yüzde 83’ü yoksulluk sınırının altında kaldı. Bu grubun yarısı açlık sınırının altında. Nüfusun sadece yüzde 5’i bir eli balda, bir eli yağda, çoğu da Saray’da! Yüzde 12’si ihtiyaçlarının ancak bir kısmını karşılayabiliyor.

Türk Milleti bu durumdayken Erdoğan ve Davutoğlu’nun sırtımıza yükledikleri 10 milyon sığınmacıya da bakmak zorunda bırakıldık.

Fukaralık, Erdoğan sayesinde hiç olmadığı kadar yaygın hale geldi…

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Seçilecek Cumhurbaşkanı, sistem değişinceye kadar mevcut yetkilerinin önemli kısımlarını, bir kararname ile TBMM’ye devretmelidir. Bir Bakan, ‘Bakanlar Kurulundan Sorumlu Bakan’ olarak görevlendirilir. (Başbakan gibi)

-Ekonomideki yangını körükleyen, bilim ve akıldan uzak faiz kur politikalarından, Kur Korumalı Mevduat Sistemi’nden ve benzerlerinden, ilk gün vazgeçilecek.

-Merkez Bankası’na liyakatli kadrolar atanacak ve bağımsızlığı sağlanacaktır.

-İlk gün, köprü-otoyol-hava alanı-şehir hastaneleri için müteahhitlere ve asalak vakıflara ödemeler durdurulacak. (Uluslararası Denetim şirketlerinin raporları esas alınacak)

-Elektrik Dağıtım şirketleri, başta hiçbir bedel ödemeden kamulaştırılacaktır.

-Şimdiye kadar verilmiş tüm maden ruhsatları askıya alınacak ve incelenecek.

-Bu kaynaklar can suyu olarak, ilk 15 günde çiftçiye-işçiye-memura- emekliye-hiçbir geliri olmayan ve sosyal yardımlarla yaşamaya çalışan vatandaşlarımıza-öğrencilerimize dağıtılacaktır.

-Enflasyonla mücadelede ilk önceliğimiz, gıda malları üretimindeki artışı sağlamaktır. Yandaşlardan kesilen para ile öncelikle, çiftçiye ucuz mazot desteği- ucuz elektrik- ciddi oranda gübre tohum ve ilaç desteği verilecektir.”

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Rifat Serdaroğlu, ilk 15 günde ve ilk 3 ayda yapılması gerekenleri de anlatıyor. İlgilenenlere duyurulur…

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.