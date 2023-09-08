Cinnet getiren baba 7 yaşındaki oğlunu öldürdü

Mersin’in Mut ilçesinde, gittikleri misafirlikte cinnet getiren Mustafa Topkaya (43), 7 yaşındaki oğlu Mehmet’in boğazını keserek öldürdükten sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Topkaya, iddiaya göre, oğlu Mehmet’i de yanına alarak bir yakınına misafirliğe gitti. Mustafa Topkaya, henüz bilinmeyen nedenle cinnet getirip, bıçakla oğluna saldırdı. Küçük Mehmet’in boğazını kesen baba, daha sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Evdeki yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mehmet’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Mustafa Topkaya ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Mustafa Topkaya’nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

(DHA)