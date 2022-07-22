Çin’in Qinghai eyaletinde kum fırtınası
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Çin’in Qinghai eyaletinde kum fırtınası

Çin’in kuzeybatı kesimindeki Qinghai eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Çin’in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar kum fırtınasına yol açtı. Fırtına nedeniyle Haixi, Tibet ve Moğol kentlerinde her yer toz bulutuyla kaplanırken, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yetkililer, rüzgarın hızının saatte 53 kilometreye ulaştığını bildirirken, görüş mesafesinin 181 metreye kadar düştüğünü ve bazı bölgelerin karanlığa gömüldüğünü belirtti. (İHA)

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