Çin’in Chang’e 5 uzay aracı, Ay’dan topladığı örnekleri yayınladı

Çin yaklaşık 45 yıl aradan sonra Dünyaya getirilen ilk Ay örneklerinin fotoğraflarını paylaştı.

Çin’in Ay’a gönderdiği Chang’e 5 uzay aracının Ay’da kaya örneklerine ilişkin topladığı yeni görüntüleri yayınlandı.Yaklaşık 45 yıl aradan sonra Dünyaya getirilen ilk Ay örneklerinin yer aldığı fotoğrafların Çin Ulusal Müzesinde sergilenecek. Kristal bir kap içindeki numunelerle birlikte, toz parçacıkları kadar küçük ve daha büyük parçalara kadar örnekler ziyaretçilere sergilenecek.

ABD VE RUSYA AY’DAN ÖRNEK GETİRMİŞTİ

ABD,1969dan 1972ye kadar altı uçuşta 12 astronotu Aya indirerek 382 kg kaya ve toprak getirmişti. Rusya o zamanki resmi ismiyle Sovyetler Birliği, 1970lerde üç başarılı robotik numune getirme görevi gerçekleştirdi. Bu görevlerden sonuncusu Luna 24, 1976da 170.1 gram örnek getirmişti. Çin ise Aydan örnek getiren üçüncü ülke oldu. (DHA)