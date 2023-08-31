Çin’e öykünen kendine demokratlar

Daron Acemoğlu, ülkemizin yüz akı akademisyenlerinden biri…

Kendisine yakışanı yapıyor…

Ve…

Ülkenin karar vericileriyle kanaat önderlerini…

Dostça uyarıyor:

“Mehmet Şimşek’ten ümidim yok…”.

★

Ancak…

Muhalif görünümlü bazı arkadaşlar

Acemoğlu’nun bu samimi uyarısıyla alay ediyor…

Neden?..

★

Acemoğlu ekonominin sorunlarının çözülebilmesi için önce:

Hukuk devletinin…

Ve…

Yargı bağımsızlığını sağlamanın gerektiğini söylüyormuş da ondan…

★

Bu talep çok romantikmiş…

(Daron Acemoğlu ile aynı görüşte olduğumu yıllardır yazdığım, söylediğim için ben de “romantik” olmakla eleştiriliyorum ya…).

Önce ekonomiyi düzeltmek gerekiyormuş…

Çin çok mu demokratmış…

★

Doğru…

Çin devleti, bırakın azı…

Hiç demokrat değil…

Tek adam, 1.4 milyar kişinin geleceğine hükmeden antik Yunan tanrısı gibi…

Ve…

Demokrat olmayan bu Çin, en azından bizden daha zengin…

Ama…

★

1.4 milyar nüfusu olan Çin’de…

Hükümet kaynaklarına göre, 600 milyon kişinin aylık geliri:

Yaklaşık bin Yuan…

Yani:

155 ABD doları…

Ve canlarım…

Çinliler özgür değil…

Hakkını arayamıyor…

Hele sahile uzak bölge halkları sefalet içinde yaşıyor…

★

Canlarım soruyorum:

Sadece zenginlik isteyenlerin:

Demokrasi isteyen…

Adalet arayan…

Ve…

Refahtan en az eşitsizlik çerçevesinde pay almak isteyenlerin geleceğini çaldığı bir rejime:

Demokrasi denilebilir mi?..

★

Ve canlarım…

Sözde muhalif görünen bu bazı kişilerin…

Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti talep eden Nobel Ödülü adayı Prof. Daron Acemoğlu’dan ne istediklerini anlayabilir misiniz?..

ÖRNEK OLSUN

Winston Churchill birkaç kez parti değiştirmişti…

Ama…

Yine de aklı başında rakiplerinin bile saygı duyduğu devlet insanı karakteriyle hep ön plândaydı…

★

İşçi Partisi milletvekillerinden Aneurin Bevan ise…

Bahçeli gibi rakiplerini “düşman” belleyip…

Onlara en ağır hakaret sözcükleriyle saldıran bir politikacıydı…

★

Bevan bir gün mecliste kürsüye çıktı ve Muhafazakâr parti lideri Churchil için:

“Memleketin umacısı…

Parlamentonun komedyeni…

Bukalemun karakterli…

Hissi kötürüm…

Siyaset cambazı…” gibi hakaret içeren sözcükleri aynı cümle içinde kullanarak saldırdı…

★

Churchill söz istedi…

Kürsüye geldi ve aynen şöyle dedi:

“Böylesine canlı ve gerçek tartışmalı bir nutuk parlamentoda, ne yazık ki, artık pek ender işitiliyor…”.

(Politikada Nükte. Nejat Muallimoğlu. Sayfa 25.).

★

Tartışma adabından nasibini alamamış, foseptik ağızlı kimi politikacılara…

Ve…

Medya ünlülerine:

Örnek olsun…

TOPLUMSAL VİCDAN VAR MI?

Canlarım…

2004 yılından beri Erdoğan’ın zihniyetiyle mücadele ediyorum…

Yani:

Daron Acemoğlu’nu küçümseyen…

Onu “romantik” olmakla suçlayıp (Oysa övülecek bir tavırdır) “Just like Erdoğan” olmayı içine sindirebilen zihniyetle…

★

Mücadelem:

Çocuklarımız ve torunlarımız için…

Ben finali oynayanlardanım…

Çocuklarımız henüz ilk maçlarını oynarken…

Torunlarımız ise antrenman sahası yolunda…

★

Köhnemiş şark kafası için ise öncelik halen:

Para…

Demokrasi, umurlarında bile değil…

Hukuk sadece kendi çıkarlarına yararsa değerli…

★

“Adalet istiyorum” derseniz:

“O ne be?.. Yenir mi içilir mi?” diye kafa buluyorlar…

★

Sözümün özü canlarım…

Toplumsal vicdanı olmayan bir ülke…

Salt çok para kazanarak belki zengin olabilir…

Ama…

★

Ülke geneli:

Refahtan en az eşitsizlik çerçevesinde pay alamaz…

Huzurlu olamaz…

Keyif çatamaz…

DÜŞEREK YÜKSELMEK

Erdoğan başbakan olduğunda (2003) Türkiye:

Dünyanın en büyük 17. ekonomisiydi…

Erdoğan diyordu ki:

“Bizi iktidar yapın Türkiye’yi, en büyük ilk 10 ekonomi arasına sokalım…”.

★

Türkiye, Erdoğan’ın ülkeyi yönettiği 20 yılda 4 basamak düşerek:

21. sıraya oturdu…

★

Ancak…

Hakkını yemeyelim(!)…

Bir başka yarışta(!) ülkemizi ilk ona soktu…

O ligin adı:

Ülkelerin sefalet endeksi…

GELİŞME Mİ PALAZLANMA MI?

Mehmet Şimşek sürekli ekonomi konuşuyor…

Yani:

“Döviz, kur, faiz, enflasyon…”.

★

“Demokrasi…

Hukukun üstünlüğü ilkesi…

Yargı bağımsızlığı…

İnsan hakları” gibi değerlerden söz etmiyor…

★

Bence Acemoğlu’nun Şimşek’ten ümidini kesmiş olmasının temel sebebi:

Şimşek’in:

İnsanî gelişmişliği değil…

Dünyevî palazlanmayı tercih ediyor oluşu…

LÜTFEN ANLAYIN

Haberin özü şöyle:

12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmaktan hapse giren Uşşaki şeyhi Eyüp Fatih Şağban, yeni infaz yasasından faydalanarak 5 ay yatıp cezaevinden çıkacak…

★

Diğer yanda:

Hiç kimseyi taciz etmemiş…

Eline silah almamış…

Kimsenin (Hele de Devlet’in) parasını çalmamış…

Şiddetten nefret eden…

İnsan hakları peşinde koşan:

Demokrat…

Ve…

Âdil pek çok yurttaş:

Cezaevinde…

★

İlk anda aklıma gelenler:

Osman Kavala…

Selahattin Demirtaş…

Figen Yüksekdağ…

Can Atalay…

Merdan Yanardağ…

Barış Pehlivan…

Yaşları 80’i geçmiş emekli generaller…

Ve…

On binlerce KHK’lı…

★

Daron Acemoğlu’nun iktisadî çözüm için neden:

Eksiksiz bir demokrasi…

Hukuk devleti…

Yargı bağımsızlığı…

Kuvvetler ayrılığı ilkesi…

İnsan haklarına saygı gibi değerlerin öncelenmesini istediğini:

Lütfen anlayın…

Lütfen…

KAYBETTİ

“Aytun Çıray’ın tekliflerini söylesem bir daha programlara çıkamaz” diyerek aba altından sopa göstermek nezaketsizliği…

Ve…

Gayri ahlâkî siyasi tehdidiyle…

İYİ Parti İzmir milletvekili Ümit Özlale:

Kaybetti…

ÂMİN…

Genç bir muhabir Süleyman Demirel’e sordu:

“Sizi o bulunduğunuz yerden altı defa indirdiler, hâlâ orada nasıl duruyorsunuz?..”.

Demirel gülümsedi…

“Altı kere gittiysem yedi kere de geldim…”.

★

Allah ülkemize…

Gelmeyi de gitmeyi de bilen:

Nice Demireller nasip etsin…

Âmin…

GÜNÜN SÖZÜ

“Yoksul toplumlar; demokrasiden, hukuktan ve yargı bağımsızlığından uzak kaldıkları sürece, refah toplumu olmaktan da uzak kalacaklardır…” Memduh Bayraktaroğlu