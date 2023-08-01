Çin’de kasırga can aldı: 11 ölü, 27 kayıp
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Çin’de kasırga can aldı: 11 ölü, 27 kayıp

Çin’in başkenti Pekinde sağanak yağışlar ve meydana gelen Doksuri Kasırgası sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.

Çin medyası, başkent Pekinde meydana gelen kasırgada 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kentin Mentougou bölgesinden 13, Changping bölgesinden 10, Fangshan bölgesinden ise 4 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Doksuri Kasırgası, 29 Temmuzdan bu yana ülkenin batı, güneybatı ve güneyinde etkisini gösteriyor.

Öte yandan, kentte 127 bin kişinin kasırga nedeniyle yerinden edildiği bilgisi paylaşıldı.

(DHA)

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