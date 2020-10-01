Çin’de canlı hayvanlara eziyet: 5 bin hayvan depoda ölü olarak bulundu

Çin’de tavşan, kedi ve köpek gibi canlı hayvanların bir hafta boyunca depoda aç bırakılarak öldürülmesi tepkilere neden oldu

Çin’in Henan bölgesindeki Luohe şehrinde bir lojistik tesisinde en az 5 bin evcil hayvan ölü bulundu. Karton veya metal nakliye kutularında bulunan evcil hayvanların arasında tavşan, guinea pig, kedi ve köpek olduğu ve hayvanların yaklaşık bir hafta boyunca yemeksiz ve susuz bırakıldığı belirtildi. Ölümlere, büyük olasılıkla Çin’in kitlesel yetiştirme endüstrisinin tedarik zincirindeki bir iletişim sorununun neden olduğu ve sadece yüzden fazla hayvanın canlı olarak bulunduğu ifade edildi.

“AÇLIKTAN VE SUSUZLUKTAN ÖLDÜKLERİ ÇOK AÇIKTI”

Hayvan kurtarma grubu ‘Utopia’nın kurucusu Hua, karşılaştığı ortamı ‘cehennem gibi’ diye nitelendirerek, “Tesis zaten ölmüş olan binlerce hayvanla dolu nakliye kutularıyla doluydu. Tüm yer çürümüş beden kokuyordu. Açlıktan ve susuzluktan öldükleri çok açıktı” ifadelerini kullandı. Hua ve beraberindeki 20 gönüllünün yaklaşık 200 tavşan, 50 kedi ve köpek kurtardığı ve bunların kritik durumda olarak veteriner kliniklerine götürüldüğü belirtildi. Çin yasalarının, canlı hayvanların normal ambalajlarda taşınmasını yasakladığı ve Hua´nın, lojistik şirketinin sevkiyatı imzalamayı reddetmesinin ardından hayvanların günlerce depoda terk edilmiş olabileceği tahmin ediliyor.