Cinayetle suçlandı: Şantajdan hapse girdi

Erzurum’da intihar eden iş arkadaşı Dilara Köç’ün (20) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakkında dava açılan Çağla Fatmanur Eğilmez, ‘Taksirle ölüme neden olma suçundan beraat ederken, ‘şantaj’ suçundan 2 yıl 6 ay 25 gün hapis ve 30 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Erzurum’da, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Dilara Köç’ün cansız bedeni 10 Ekim 2022’de Palandöken ilçesinde, Polis Okulu’nun karşısındaki 12 katlı inşaatın önünde bulundu. İntihar ettiği belirlenen Dilara Köçün işten ayrıldığı tespit edildi.

Soruşturmayı bu yöne kaydıran Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aynı iş yerinde çalışan Çağla Fatmanur Eğilmez ile Ali K.nin birlikte çekilen fotoğraflarının Ali K.nin eşine gönderildiğini, gönderen kişinin de Dilara Köç olduğu yönünde dedikodular çıktığını saptadı.

Olayla ilgili olarak Çağla Fatmanur Eğilmez, Şeymanur C., Bedirhan Ö. ve Ali K. gözaltına alındı. Şüphelilerden Çağla Fatmanur Eğilmez, ‘taksirle öldürme’ ve ‘şantaj’ suçlamalarıyla tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çağla Fatmanur Eğilmez, savcılıktaki ifadesinde, aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı Ali K. ile çekilmiş fotoğraflarının resmi nikahlı eşine gönderilmesi konusunda Dilara’dan şüphelendiklerini belirterek, “Olaydan bir gün önce Ali Bey, ben ve Dilara bir araya gelerek konuştuk. İş yerinde çalışanlar arasında bu fotoğrafların çekilerek Ali’nin eşine atılması olayında Dilara’yı sorumlu tutar şekilde dedikodular yayılıyordu. Dilara da bundan muzdaripti. Biz de o gün olayı gerçekleştirenin Dilara olmadığına inanmıştık ve konu kapanmıştı. Daha sonra Ali ile telefonda tartıştık. Ali bana telefonda, Dilara ile yanındaki birkaç kızın işten ayrıldığı için iş yeri sahibinin kendisine bağırdığını ve işten çıkarma olasılığı olduğunu söyledi. Ben de bunun üzerine Şeyma’dan, Dilara’nın numarasını alarak Dilara’yı aradım ve ondan işe geri dönmesi için ricada bulundum. Ayrıca iş yeri sahibine de Ali hakkında oluşan yanlış anlaşılmayı düzeltmesi için yalan söylememesini, doğruları söylemesini istedim. Gayet sakin bir konuşma gerçekleşti. Ayrıca kendisine eğer olayı düzeltmezsen, olayın düzeltilmesi adına ailesi ile görüşeceğimi söyledim. Fakat müstehcen görüntülere ilişkin tehdit şantaj gibi bir durum gerçekleşmedi. Ben kesinlikle Dilara’ya telefonda ya da yüz yüze ‘Eğer olayı düzeltmezsen açık seçik fotoğraflarını adresini öğrenip gönderirim’ demedim. Dilara kaybolduktan sonra ben asla ‘ölsün, gebersin’ gibi kelimeler sarf etmedim. Hatta kendilerine Dilara Köç’ün de bulunması adına yardımcı oldum. İntihar bilgisi dışında bir bilgiye sahip değilim. Dilara intihar mı etti, yoksa öldürüldü mü bilmiyorum. Dilara’nın ölümüyle benim ilgim ve bilgim bulunmamaktadır” ifadesinde bulundu.

ŞANTAJDAN CEZA ALDI

Çağla Fatmanur Eğilmez hakkında ‘Taksirle ölüme neden olma ve şantaj suçundan Erzurum 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında Çağla Fatmanur Eğilmez tahliye edildi.

Çağla Fatmanur Eğilmez, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı Eğilmezin Taksirle ölüme neden olma suçunu işlediği gerekçesiyle hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Çağla Fatmanur Eğilmeze ‘taksirle ölüme neden olmak suçu’ndan beraat verirken, ‘şantaj’ suçundan ise 2 yıl 6 ay 25 gün hapis ve 30 bin TL para cezasına çarptırdı.

AİLE İSTİNAFA GİDECEK

Dilara Köç’ün akrabası ve aynı zamanda ailesinin avukatı olan Murat Koç, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi. Cezanın yeterli olmadığını belirten avukat Murat Köç, “Mahkemenin kararına göre sanık müteveffaya şantaj yapıyor ama bu şantajın Dilara’nın intiharıyla alakasının olmadığını söylüyor. Mahkemeye bunu düşündüren sebebin ne olduğunu kesinlikle anlayamadık. Verilen ceza usul ve esasa aykırıdır. Karara itiraz edip üst mahkemeye göndereceğiz” dedi. (DHA)