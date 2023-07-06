Cinayet şüphelisi, saklandığı fıstık bahçesinde yakalandı
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Cinayet şüphelisi, saklandığı fıstık bahçesinde yakalandı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga şüphelisi saklandığı fıstık bahçesinde yakalandı.

Bozova’ya bağlı Seyitören Mahallesi’nde 3 Temmuz’da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Abdulkadir Demir (43) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Demir’in ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu ile sürülen şüpheli H.K. ise kaçtı.  İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri,  şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, H.K.’nın bölgedeki bir fıstık bahçesindeki barakada gizlendiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler,  kendilerini fark edince kaçmaya çalışan H.K.’yi fıstık bahçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan H.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

(DHA)

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Cinayet şüphelisi, saklandığı fıstık bahçesinde yakalandı
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