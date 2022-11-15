Çin uzaktan algılama özellikli “Yaogan-34” uydularını fırlattı
Haberler Dünya

Çin uzaktan algılama özellikli “Yaogan-34” uydularını fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli “Yaogan” sınıfı yer gözlem uydularını uzaya gönderdi.

Çin haber ajansı Xinhua’nın haberine göre, “Yaogan-34” tipi üç uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle Gobi Çölü’ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi’nden uzaya fırlatıldı.

Fırlatışın ardından uydular, planlanan yörünge konumuna yerleşti.Uyduların, toprak kaynakları ve hasat takibi, şehir planlama ve afet önleme çalışmalarında kullanılacağı bildirildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 450’nci başarılı taşıma görevi oldu. Yaogan-34 uydularının ilk grubu 30 Nisan 2021’de, ikinci grubu ise 17 Mart’ta fırlatılmıştı. (AA)

Dünya
Bunlarda ilginizi çekebilir
Suudi Arabistan’da şiddetli yağış hayatı felç etti

Suudi Arabistan’da şiddetli yağış hayatı felç etti

Twitter askıya alınan hesapları gelecek haftadan itibaren açacak

Twitter askıya alınan hesapları gelecek haftadan itibaren açacak

Karakoldaki uyuşturucular kayboldu, polis fareleri suçladı

Karakoldaki uyuşturucular kayboldu, polis fareleri suçladı

Çin uzaktan algılama özellikli “Yaogan-34” uydularını fırlattı
Dünya