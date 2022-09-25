Çin, deney ve gözlem uydularını fırlattı

Çin, bilimsel deneyler ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı “Şiyan-14” ve “Şiyan-15” uydularını uzaya gönderdi.

Xinhua ajansının haberine göre, uydular, Kuaycou-1A roketiyle, Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi’nden fırlatıldı. Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, Çin’in geliştirdiği hızlı tepkimeli yörünge roketi Kuaycou-1A ile gerçekleştirilen 18’inci başarılı taşıma görevi oldu. Şiyan-14’ün bilimsel deneylerde ve uydu teknolojisi testlerinde kullanılması, Şiyan-15’in ise arazi etüdü, kent planlaması ve afet önleme çalışmaları için veri sağlaması amaçlanıyor. (AA)