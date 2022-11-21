‘Cin çıkarma’ seansındaki ölüme 3 tutuklama

Konya’da ‘cin çıkarma’ seansında kalbi duran kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Suriyeli Hasen Alluş’un (38) ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan seansı yapan İbrahim El Hac Ali (39), Alluş’un bacanağı İbrahim El Hatib (37) ile oğlu Hüseyin Alluş (15), tutuklandı.

Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesinde oturan Suriye uyruklu Hasen Alluş, geçen hafta perşembe günü yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbinin durduğu belirlenen Hasen Alluş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Alluşun yapılan otopsisinde, boynunda boğmaya bağlı izler, boynunda ve kaburgalarında da kırıklar tespit edildi. Bunun üzerine polis, ailesinin ifadesine başvurdu. Ailesi, Alluşu ölmeden önce cin çıkarma için kendi vatandaşları olan İbrahim El Hac Aliyi eve çağırdıklarını, Alinin, içindeki cini çıkarmak için Alluş’un boğazını sıktığını, kalbinin durduğunu anlayınca kalp masajı yaptıklarını, ardından da hastaneye götürdüklerini söyledi. Polis İbrahim El Hac Ali ile Hasen Alluş’un eşi Hasne A. (37), bacanağı İbrahim El Hatib (37), eşinin kardeşi Yüsra A. (30) ile çocukları Verde (17) ile Hüseyin Alluş’u (15) gözaltına aldı.

Emniyette ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasen Alluş’un eşi Hasne A., kardeşi Yüsra A., ile çocukları Verde A., savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, Alluş’un oğlu Hüseyin Alluş, bacanağı İbrahim El Hatib ve cin çıkarma seansını yapan İbrahim El Hac Ali tutuklandı. (DHA)