Cimbom rahatladı

Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Olimpija Ljubljana’yı 3-0 ile rahat geçerek, tur kapısını araladı. Sarı-kırmızılılar, geçen maçlara göre daha hazır bir görüntü sergiledi. Ama Muslera’nın da bunda payı büyüktü. Maçın başlarında yaptığı kurtarışlarla Galatasaray’a rahat bir nefes aldırdı.

Maçın yıldızı ise Barış Alper Yılmaz oldu. Yaptığı asistler, koşular ve çalımlarla rakip defansı yıprattı. Barış, böyle oynamaya devam ederse formasını kimseye kaptırmaz gibi görünüyor.

Oyuna sonradan giren Yunus’a de ayrı bir parantez açmak lazım. Kale önünde kaçırdığı pozisyonla taraftarlara saç baş yoldurttu. ‘Yunus sen o sağ ayağını sadece yürümek için mi kullanıyorsun?’ demekten kendimi alamadım. Topu sol ayağına almaya çalışmak yerine, sağ ayağıyla kaleye yuvarlasa gol olacak. Yunus verilen şansları böyle harcarsa, yeni transferler geldikten sonra biraz zor oynama şansı bulur. Çünkü forma aslanın ağzında olacak.