“Çikolata ve vanilya seks” nedir?

Fantezilerden uzak ve ‘klasik’ olarak adlandırılabilecek cinsel ilişki türüne vanilya seks denir. Çikolata seks ise cinsel birliktelikte fantezilerin yer aldığı sınırların biraz aşıldığı seks türüdür.

Cinsellikte acaba hangisi daha iyidir?

SORU:

Cinselliğe meraklı biriyim, bazı dergi­lerde çikolata ve vanilya seks gibi de­yimler görüyorum. Bunlar tam olarak nedir, hangisi daha iyidir? U.D./İzmir

CEVAP:

Bu tür kavramlar cinsel birlikteliğin yapılış şeklini tanımlamak için sonradan geliştirilmiş kavramlardır. Çikolata seks ve vanilya seks birbirinin zıddı iki durumu tanımlar. Klasik olarak adlandırılabilecek cinsel ilişki türüne vanilya seks denir. Çikolata seks ise, fantezilerin yer aldı­ğı, sınırların biraz aşıldığı seks türüdür. Vanilya seks sıradan olmasına rağmen belirsizlik içermediğinden güvenlidir ama kısa sürede sıkıcı olabilir. Buna karşılık çikolata seksi başlarda çok çek heyecan verici olmasına rağmen zamanla uyarılma eşiğini yükselttiği ve sürekli yenilik arama zorunda bıraktığı için yorucu olabilir. Biri diğerine göre daha az iyi ya da kötü de­nilemez cinsel doyumu çiftin beklentileri belirlediğinden, çiftin beklentilerini han­gisi karşılıyorsa o en doğru seks türüdür. Burada yaşanan cinselliği çeşitli isimlerle sınıflandırmak yerine yaşanan anın keyfini çıkartmak en doğru yaklaşım olacaktır.

Eşime karşı neden bu kadar hissizim?

SORU:

24 yaşındayım, bir aydır evliyim. Cinsel birliktelik sırasında eşimin bana dokunması, öpmesi karşısında hiçbir şey hissetmiyorum. Bu durum eşimi üzüyor, ne yapmalıyım? Y.L./ Samsun

CEVAP:

Dokunma duyusu bebeklikten itibaren ilk hissedilen duyumdur. Bu hissin nasıl kodlandığı sonraki ilişkilerde ki yakınlığın ve fiziksel temasın temelini oluşturur. Pozitif duygularla kodlanan dokunma hissi sonraki yaşlarda önce sevginin, yetişkinliğe doğru erotik duyguların ve hazzın hissedil­mesi sağlar. Çocukluğunda yeterince ilgi­lenilmemiş sevgiyle dokunulmamış kişiler de dokunulma genellikle rahatsızlık veya hiçbir şey hissetmeme şeklinde deneyim­lenir. Cinsel dokunuşlara karşı duyarsızlığın birçok nedeni olabilir. Sizin durumunuzda henüz yeni evlisiniz, biraz sabırlı olmanız, sorunun devam etmesi durumunda bir uzmandan destek almanız uygun olur.

Sizce barışma seksi yapmak doğru mu?

SORU:

Eşimle sık sık kavga ediyoruz, bir gün küs kaldıktan sonra sevişerek barışıyo­ruz. Bu neredeyse gelenek haline geldi, adeta kavga edip küsmeden sevişemez olduk. Bu ne kadar doğru, ilişkimize zarar verir mi? Y.D./Malatya

CEVAP:

Bazı çiftlerde yoğun duygusal yakınlık biraz uzadığında bir tehdit olarak algı­lanmaya başlar ve bir şekilde uzaklaşma araya mesafe koyma ihtiyacı doğar. Biraz uzaklaşma olduğunda terk edilme ve yalnızlık kaygı vermeye başlar ve yeniden yakınlık isteği oluşur. Buna yakınlık ve bağlanma korkusu denilebilir. Sizin duru­munuzda seks bir çeşit yakınlaşma aracı­na dönüşmüş ve doğasından uzaklaşmış gibi. Cinsel terapistler için bu sorunlu bir ilişkinin göstergesidir. Kavga etmeden sevişememek zamanla ilişkiyi yorar ve yıpratır, bir süre sonra yalnızca kavga etmekle kalırsınız. Bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız uygun olur.