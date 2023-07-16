Çikolata seks yorucu olabilir

Cinsel yaşamda fantezilerin yer aldığı, sınırların biraz aşıldığı seks türü olan ‘çikolata seks’ başlangıçta ilişkiye canlılık getirse de dezavantajı da vardır…

Hangisi ilişkimizi daha canlı tutar?

SORU:

33 yaşında 5 yıldır evli bir erkeğim. Cinsel hayatım zaman zaman monotonlaşıyor. Bazı dergilerde çikolata ve vanilya seks gibi deyimler görüyorum. Bunlar tam olarak nedir, hangisi daha iyidir? K.D./Kayseri

CEVAP:

Bu tür kavramlar cinsel birlikteliğin yapılış şeklini tanımlamak için sonradan geliştiril­miş kavramlardır. Çikolata seks ve vanilya seks birbirinin zıddı iki durumu tanımlar. Klasik olarak adlandırılabilecek cinsel ilişki türüne vanilya seks denir. Çikolata seks ise, fantezilerin yer aldığı, sınırların biraz aşıldığı seks türüdür. Vanilya seks sıradan olmasına rağmen belirsizlik içermediğinden güvenlidir ama kısa sürede sıkıcı olabilir. Buna karşılık çikolata seksi başlarda çok çek heyecan verici olmasına rağmen za­manla uyarılma eşiğini yükselttiği ve sürekli yenilik arama zorunda bıraktığı için yorucu olabilir. Biri diğerine göre daha az iyi ya da kötü denilemez cinsel doyumu çiftin bek­lentileri belirlediğinden, çiftin beklentilerini hangisi karşılıyorsa o en doğru seks türüdür. Burada yaşanan cinselliği çeşitli isimlerle sınıflandırmak yerine yaşanan anın keyfini çıkartmak en doğru yaklaşım olacaktır.

Barışmak için seks yapmak doğru mu?

SORU:

37 yaşında evli bir erkeğim. Eşimle sık sık kavga ediyoruz ve genelikle sevi­şerek barışıyoruz. Bu ne derece doğru, ilişkimize zarar verir mi? F.A./İstanbul

CEVAP:

Bazı çiftlerde yoğun duygusal yakınlık biraz uzadığında bir tehdit olarak algılanmaya başlar ve bir şekilde uzaklaşma araya me­safe koyma ihtiyacı doğar. Biraz uzaklaşma olduğunda terk edilme ve yalnızlık kaygı vermeye başlar ve yeniden yakınlık isteği oluşur. Buna yakınlık ve bağlanma korkusu denilebilir. Sizin durumunuzda seks bir çe­şit yakınlaşma aracına dönüşmüş ve doğa­sından uzaklaşmış gibi. Cinsel terapistler için bu sorunlu bir ilişkinin göstergesidir. Çünkü bastırılan öfke ve çözülmemiş so­runlar dolaylı bir şekilde cinselliğe yansır ve sizin de belirttiğiniz kavga etmeden sevişememek zamanla ilişkiyi yorar ve yıp­ratır, bir süre sonra yalnızca kavga etmekle kalırsınız. Bu durumun devam etmesi du­rumunda bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız uygun olur.