Çiftlerin iktidar savaşı cinsel yaşamı nasıl etkiliyor?
Evlilik ilişkisi bir güç ve iktidar sağlamak için savaşılan bir arena değil, yaşamın güçlüklerini birlikte aşmak ve gelişmek için iş birliğidir. Güç dengesinin bozuk olduğu ilişkilerde ilk sorun yaşanan alan cinsel yaşamdır.
Seks yapmamak için bahane mi arıyor?
SORU:
42 yaşındayım, biraz baskın bir karakterim. Eşimde cinsel isteksizlik var, bunu benim sertliğime bağlıyor. Normal bir erkek her durumda seks yapabilmeli, eşim seks yapmamak için bunu bahane ediyor olabilir mi? İ.D./ Ankara
CEVAP:
Cinsel yakınlık ve isteğin ön koşulu cinsel çekimdir. Bununla birlikte cinsel istek cinsel birlikteliğin devamı için tek başına yeterli değildir. Sağlıklı ve doyumlu bir cinsel yaşam için eşler birbirinin yanında kendini tehdit altında değil güvende hissetmelidir. Evlilik ilişkisi bir güç ve iktidar sağlamak için savaşılan bir arena değildir. Güç dengesinin bozuk olduğu, eşlerden birinin baskın, diğerinin boyun eğdiği ilişkilerde ilk sorun yaşanan alan cinsel yaşamdır. Kendini eşinden güçlü ve üstün gören bir kadın eşine saygı duymayacağı için onu arzulamazken eşinin yanında rahat olmayan boyun eğen bir erkekte eşinden çekindiği için eril enerjisini ortaya koyamayacak ve sertleşme ya da erken boşalma sorunu yaşayacaktır. İlişkide iktidar kurmanı bedeli, eşin fiziksel ve ruhsal olarak uzaklaşması ve cinsel yaşamın bozulmasıdır. Sizin durumunuzda eşinize karşı daha fazla güvenip, onaylamanız cinsel yakınlığı sağlamada faydalı olacaktır.
Depresyonda cinsel yaşam olur mu?
SORU:
2 yıldır depresyondayım, ağır ilaçlar kullanıyorum Eşimle herhangi bir cinsel yaşantımız kalmadı. Değil birlikte olmak parmağımı bile kaldırmaya halim yok. Eşimin de bu durumdan mustarip olduğunu biliyorum ama elimde değil. Bu süreçte yine de yapılabilecek bir şeyler var mı? E.U./ Ankara
CEVAP:
Karamsar düşünceler, hiçbir şeyden zevk almama, derin bir mutsuzluk ve umutsuzluk şeklinde kendini gösteren duygu durum bozukluğuna depresyon denir. Cinsel isteksizlik ya da uyarılma güçlüğü en sık görülen sonuçtur. Bu konuda doktorunuzla konuşarak bu konuda yan etkisi daha az bir ilaç vermesini isteyebilirsiniz. Ancak çoğu zaman ilaç tedavisi tek başına yeterli olmaz, buna ek olarak psikoterapi de alınması gerekir. Sizin durumunuzda önce depresyonu tedavi ettirmeniz kendinizi iyi hissetmeye başladığınızda cinsel terapi almanız uygun olur.
Erken boşalmada ilaç kullanmalı mı?
SORU:
Yaklaşık 15 yıldır erken boşalma problemim var. Gittiğim doktorlardan biri psikiyatri ilacı diğeri prostat ilacı verdi. Her ikisi de işe yaramadı. İlaç kullanmaya devam etmemi önerir misiniz? E.C./ İstanbul
CEVAP:
Son yıllarda boşalma zamanının geciktirilmesinde bazı ilaçlardan faydalanılmaktadır. Bu ilaçların çoğu; cinsel uyarılmayı geciktirici yan etkileri nedeniyle boşalma süresini uzatırlar. Cinsel uyarılmayı azaltan, etkinliği kullanım süresi ile sınırlı olan bu yöntemler; boşalmanın daha geç olmasına yardımcı olurken, istemsiz bir refleks halinde ortaya çıkmasını engelleyemezler. Erken boşalma tedavisinde ilaç kullanımın tek seçenek değildir. Erken boşalma sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırmanın tek yolu, cinsel terapi ile boşalma refleksi üzerinde istemli denetim sağlamayı öğrenmektir.