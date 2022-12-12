Çiftlerin iktidar savaşı cinsel yaşamı nasıl etkiliyor?

Evlilik ilişkisi bir güç ve iktidar sağlamak için savaşılan bir arena değil, yaşamın güçlüklerini birlikte aşmak ve gelişmek için iş birliğidir. Güç dengesinin bozuk olduğu ilişkilerde ilk sorun yaşanan alan cinsel yaşamdır.

Seks yapmamak için bahane mi arıyor?

SORU:

42 yaşındayım, biraz baskın bir karakte­rim. Eşimde cinsel isteksizlik var, bunu benim sertliğime bağlıyor. Normal bir erkek her durumda seks yapabilmeli, eşim seks yapmamak için bunu bahane ediyor olabilir mi? İ.D./ Ankara

CEVAP:

Cinsel yakınlık ve isteğin ön koşulu cinsel çekimdir. Bununla birlikte cinsel istek cinsel birlikteliğin devamı için tek başına yeterli değildir. Sağlıklı ve doyumlu bir cinsel yaşam için eşler birbirinin yanında kendini tehdit altında değil güvende hissetmelidir. Evli­lik ilişkisi bir güç ve iktidar sağlamak için savaşılan bir arena değildir. Güç dengesi­nin bozuk olduğu, eşlerden birinin baskın, diğerinin boyun eğdiği ilişkilerde ilk sorun yaşanan alan cinsel yaşamdır. Kendini eşin­den güçlü ve üstün gören bir kadın eşine saygı duymayacağı için onu arzulamazken eşinin yanında rahat olmayan boyun eğen bir erkekte eşinden çekindiği için eril enerjisini ortaya koyamayacak ve sertleşme ya da erken boşalma sorunu yaşayacaktır. İlişkide iktidar kurmanı bedeli, eşin fiziksel ve ruh­sal olarak uzaklaşması ve cinsel yaşamın bozulmasıdır. Sizin durumunuzda eşinize karşı daha fazla güvenip, onaylamanız cinsel yakınlığı sağlamada faydalı olacaktır.

Depresyonda cinsel yaşam olur mu?

SORU:

2 yıldır depresyondayım, ağır ilaçlar kulla­nıyorum Eşimle herhangi bir cinsel yaşan­tımız kalmadı. Değil birlikte olmak parma­ğımı bile kaldırmaya halim yok. Eşimin de bu durumdan mustarip olduğunu biliyorum ama elimde değil. Bu süreçte yine de yapı­labilecek bir şeyler var mı? E.U./ Ankara

CEVAP:

Karamsar düşünceler, hiçbir şeyden zevk almama, derin bir mutsuzluk ve umutsuz­luk şeklinde kendini gösteren duygu du­rum bozukluğuna depresyon denir. Cinsel isteksizlik ya da uyarılma güçlüğü en sık görülen sonuçtur. Bu konuda doktorunuzla konuşarak bu konuda yan etkisi daha az bir ilaç vermesini isteyebilirsiniz. Ancak çoğu zaman ilaç tedavisi tek başına yeterli olmaz, buna ek olarak psikoterapi de alınması gerekir. Sizin durumunuzda önce depresyonu tedavi ettirmeniz kendinizi iyi hissetmeye başladığınızda cinsel terapi almanız uygun olur.

Erken boşalmada ilaç kullanmalı mı?

SORU:

Yaklaşık 15 yıldır erken boşalma proble­mim var. Gittiğim doktorlardan biri psiki­yatri ilacı diğeri prostat ilacı verdi. Her iki­si de işe yaramadı. İlaç kullanmaya devam etmemi önerir misiniz? E.C./ İstanbul

CEVAP:

Son yıllarda boşalma zamanının gecikti­rilmesinde bazı ilaçlardan faydalanılmak­tadır. Bu ilaçların çoğu; cinsel uyarılmayı geciktirici yan etkileri nedeniyle boşal­ma süresini uzatırlar. Cinsel uyarılmayı azaltan, etkinliği kullanım süresi ile sınırlı olan bu yöntemler; boşalmanın daha geç olmasına yardımcı olurken, istemsiz bir refleks halinde ortaya çıkmasını engelle­yemezler. Erken boşalma tedavisinde ilaç kullanımın tek seçenek değildir. Erken boşalma sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırmanın tek yolu, cinsel terapi ile bo­şalma refleksi üzerinde istemli denetim sağlamayı öğrenmektir.