Çiftlerde cinsel doyumu artırma yolları nelerdir?

Sağlıklı ve doyumlu bir cinsel yaşam; doğru bilgiler ve eşlerin karşılıklı anlayışı ile zamanla kazanılan bir deneyimdir. İşte bunu başarmanın yolları

Cinselliği daha iyi nasıl yaşayabiliriz?

SORU:

Bir yıldır evliyim. Eşim ve ben daha önceden bir deneyimi olmadığı için cinselliği nasıl daha iyi yaşayacağımızı bilmiyoruz. Bu konuda bize ne önerirsiniz? Ş.D./Manisa

CEVAP:

Her ne kadar cinsel dürtüler doğuştan gelip eşler arasında bir cinsel çekim yaratsa da cinselliğin nasıl yaşanacağı çoğu zaman önceden bilinmeyen bir ko­nudur. Cinsellik içinde yaşanılan kültürün değerlerine, çocukluktan itibaren öğre­nilen bilgilere ve deneyimlere dayanarak sonradan öğrenilir. Bu konuda sayfalar dolusu tavsiye olsa da belli başlı olanları, duygusal ve erotik konuşmalar ve eşin cinsel özgüvenini artıran iltifatlar yapma, beden dilini kullanma, vücut hırıltı, inilti gibi vücut sesleri açık sevişmekten kork­mama, karşılıklı sınırlara saygı duyma, yeniliklere açık olma, cinsel fantezilerin çekinmeden konuşulması, birbirini utan­dıracak söz ve davranışlardan kaçınma, temizlik ve öz bakımına dikkat etme şeklinde sıralayabiliriz.

Squeeze tekniğinin faydası olur mu?

SORU:

28 yaşındayım, erken boşalma sorunu yaşıyorum, cinsel birliktelik sırasında saniyeler içinde boşalıyorum, bu evli­likte sorun olmaya başladı, internette “Squeeze tekniği” ni gördüm, bu teknik nedir, işe yarıyor mu? E.N./ İstanbul

CEVAP:

Squeeze kelimesi anlam olarak sıkma kelimesine karşılık gelir. Squeeze tekniğe erken boşalma sorununa çözüm olarak geliştirilmiş ancak sonradan uygulaması zor olduğu için artık vazgeçilen bir tek­niktir. Bu teknikte, eş ya da partner er­keğin penisini boşalma yaklaşana kadar uyarır, boşalmanın yaklaştığını anladığın­da, penis başını uyarı azalıncaya kadar sıkar. Uyarı azaldığında ilişkiye devam edilir. Bu tekniğin bırakılma nedeni cinsel hazzın en yoğun yaşandığı bir anda geri çekilerek penis başını sıkma zorluğudur. Modern cinsel terapi uygulamaları içinde boşalma denetimi için en etkili yöntem “Dur-Başla” tekniğidir. Bu teknikte erkek cinsel heyecanını takip ederek boşalma hissi içine doğduğunda durur, cinsel heyecanının yatışmasını bekler, cinsel heyecanı yatışınca yeniden başlar. Cinsel heyecanını düşürmek için nefes ve gevşeme tekniklerinden faydalanır.

Erken boşalmanın bir çaresi var mı?

SORU:

35 yaşındayım. Evlendiğimden beri erken boşalma sorunum var. Bu durum eşimle aramda ciddi sorunlara neden oluyor. Tedavisi mümkün mü? H.F./İstanbul

CEVAP:

Cinsel hayatı aktif olan her 10 erkekten neredeyse 7’sinde görülen erken boşal­ma düzgün tedavi edildiğinde ve söyle­nenler yapıldığında kesin tedavisi olan bir cinsel işlev bozukluğudur. Erken boşalma tedavisinde ilaç tedavisi ya da cinsel tera­pi seçenekleri vardır. İlaç tedavileri ucuz ve kısa sürede etkili olduğundan kısa vadede daha ekonomik gelmekle birlikte kalıcı bir iyileşme sağlamaz. Cinsel terapi biraz daha sabır ve zaman istemekle birlikte daha kalıcı ve etkili bir yöntem olduğundan uzun vadede rahat etmek isteyenlerin tercihi olmaktadır. Yaklaşık 10-12 görüşme sürer, bu da yaklaşık 1,5- 2 aylık bir süreye denk gelir.