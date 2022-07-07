Çifte cinayetin zanlısı: Sabah kalktım, karar verdim

Bakırköy’de avukat Servet Bakırtaş’ı ardından Büyükçekmece’de Öznur Tufan’ı tabancayla vurarak öldüren şüpheli Abdullah Türkoğlu adliyeye sevk edildi. Olayın 2014 yılında açılan 930 bin liralık tazminat davasının geri çekilmemesi nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Şüphelinin polisteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Birbiri ardına gerçekleştirdiği saldırıların ardından kaçmaya çalışırken yakalanan Abdullah Türkoğlu’nun işlemleri Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin işlediği cinayetleri itiraf ettiği öğrenildi. Olayın faili Abdullah Türkoğlu’nun 2014 yılında aynı pasajda işyeri bulunan Öznur Tufan’ın yeğeni Burak O. ile kavga ettiği ardından onu yaraladığı için 4 yıl 2 ay cezaevinde kaldığı tespit edildi. Bu olayın ardından Tufan ailesinin Abdullah Türkoğlu aleyhine 930 bin liralık tazminat davası açtığı öğrenildi.

“DAVAYI CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA ÖĞRENDİM”

Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden şüphelinin Öznur Tufan’ı 2000 yılından bu yana tanıdığını belirterek, “Cezaevinden çıktıktan sonra hakkımda açılan 930 bin liralık tazminat davasını öğrendim.” dediği öğrenildi. Şüphelinin daha önceden de Avukat Servet Bakırtaş’a ve Öznur Tufan’a davayı geri çekmesi için baskı yaptığı tespit edildi.

“CİNAYETLERİ İŞLEMEYE SABAH KALKTIĞIMDA KARAR VERDİM”

Şüpheli Abdullah Türkoğlu, 2019 yılında kendisine bir silah satın aldığını, cinayet işlemeye ise olay günü yataktan kalktığında karar verdiğini söyledi. Şüphelinin bayram tatili nedeniyle daha sonra bulamayacağını düşündüğü Avukat Servet Bakırtaş’ın bürosuna gittiği ve müşteri olarak içeri girdiği öğrenildi. Şüpheli Abdullah Türkoğlu “İçeri girdiğimde beni tanımadı. Daha sonra kendimi tanıtıp bana yaptıklarının cezasını çekeceklerini söyledim. Bana doğru hamle yapınca silahımı çıkarak ona doğru ateş açtım. Yere düşünce silahı elimde tuttuğum poşetin içine geri koyarak oradan ayrıldım.” dediği öğrenildi.

“ÖZNUR TUFAN’A HİÇBİR SÖYLEMEDEN ATEŞ ETTİM”

Bu olayın ardından Büyükçekmece’de bulunan spotçular çarsına gittiğini anlatan Abdullah Türkoğlu “Burada Öznur Tufan’ı aradım. Daha sonra onu bir dükkanın içinde gördüm. Hiç bir şey söylemeden ona yaklaşıp ateş ettim. Kaçmaya çalışırken esnafın müdahalesiyle yere düşünce yakalandım.” dediği belirtildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Abdullah Türkoğlu geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. (DHA)