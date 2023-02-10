Çift ilişkisinde güçsüz erkek yatakta da güçsüz kalır! 

Erkeklerde cinsel istek güç ve kontrol hissi üzerinden şekillenir. Evlilik içinde bu gücünü kaybeden, pasif bir konuma düşen erkeğin istekli ve tutkulu bir eş olması mümkün değildir.

Eşimin ilgisini nasıl kazanabilirim?

SORU:

Beş yıldır evli bir çocuk annesi bir kadınım. Baskın bir karakterim var, eşim tartışmayı sevmediği için genellikle bana uyar. Benim sorunum eşimin cinsel konularda isteksiz olması, sadece ben talep ettiğimde yaklaşması. Eşim neden bu kadar ilgisiz? F.A./ Samsun

CEVAP:

Evlilik ve çift ilişkisinde güç dengesi ve eşitlik oldukça önemlidir. Bir tarafın diğeri üstünde hakimiyet kurduğu diğerini sürekli baskılayıp kontrol ettiği çiftlerde sağlıklı bir evlilik ve çift ilişkisi kurulamaz. Evlilikte bozulan bu denge zamanla cinsel yaşantıyı da etkileyerek bozulmasına neden olur. Kadın veya erkek evlilik içinde kendini özgürce ortaya koyamaz, istek ve arzularını çekinmeden dile getiremezse pasif ve edilgin bir tutum geliştirerek inisiyatif almaktan çekinir. Erkek cinselliğinde cinsel istek güç ve kontrol hissi üzerinden şekillenir. Evlilik içinde bu gücünü kaybeden, pasif bir konuma düşen erkeğin istekli ve tutkulu bir eş olması mümkün değildir. Sizin durumunuzda ilişkideki baskın tutumunuzu gözden geçirerek eşinizin eril gücünü desteklemeniz, haklı ve güçlü olmayı değil, mutlu olmayı seçmeniz uygun olur.

Bu problemden nasıl kurtuluruz?

SORU:

18 yıldır evliyim. Eşim benden 8 yaş büyük. Bir süredir sertleşme güçlüğü var ve bunu çok kafasına takıyor. Benimle sevişmemek için her şeyi yapıyor ve doktora da gitmiyor. Bu sorun için ne yapabilirim? D.U./İstanbul

Sertleşme sorunu, ortaya çıkaran nedene göre kesin tedavisi olan bir cinsel işlev bozukluğudur. Sorunun ağırlığına göre cinsel terapiden ilaç tedavisine daha ileri durumlarda mutluluk çubuğu gibi cerrahi müdahalelere kadar çeşitli seviyelerde tedavi seçenekleri vardır. Sertleşme sorunları genellikle performans kaygısına bağlı psikolojik kökenlidir, ileri yaşlarda organik nedenlerle bir arada bulunabilir. Eşinizin ciddi bir özgüven kaybı yaşadığı anlaşılıyor. Eşinizle uygun bir zamanda konuşup bu sorunu birlikte aşacağınızı söyleyerek bir uzmandan destek almaya ikna edebilirsiniz.

Eşim neden bana karşı istekli değil?

SORU:

34 yaşında 4 yıldır evli bir kadınım. Eşim cinselliğe karşı çok ilgisiz. Acaba neden böyle davranıyor? M.S./Artvin

CEVAP:

Erkeklerde cinsel isteksizlik gittikçe sık görmeye başladığımız bir problem. Eşinizdeki cinsel isteksizliğin kendine göre birçok sebebi olabilir. Siz fantezi kıyafetlerle cinsel anlamda davetkar ve talepkar olduğunuzda onu istemediği bir şeyi yapmaya zorlamış oluyorsunuz. Bu nedenle böyle kıyafetleri bir tehdit olarak algılayabilir ve rahatsızlık duyabilir. Eşinizin cinsel isteksizliğinin altında yatan nedenleri doğru anlayıp nedene yönelik değişim sağlamadıkça geleneksel yaklaşımlar işe yaramayacaktır. Bunun için onunla güvenli ve açık iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik adımlar atmanız gerekir. Böylelikle size daha açık olmasını sağlayabilirsiniz.