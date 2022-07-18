Biden’ın önderliğinde, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde, dokuz Müslüman ülke devlet başkanı toplandı. Ardından Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi adı altında bir bildiri yayınlandı.

13 Temmuz 2022’deki yazımda “… Biden’ın Suudi Arabistan’a gitmeden önce İsrail’e gideceği açıklandı ve İsrail ile stratejik ortaklık imzalayacağı ifade ediliyor. ABD, ileri karakolu ile ortaklık imzalamaz, karakola emir verir o da uygular! Asıl bu bildiri Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın yönettiği ülkelerle imzalanacak bildiridir. İsrail ad edilerek masumlaştırılmaktadır…” dediğim bildiri!

Suudi Arabistan Resmi Haber Ajansı (SPA), bildiriyi toplantı biter bitmez yayınladı!

21 maddelik bildiride, bölge ülkelerinin sorunları ele alınmış gibi yapılmış. En önemli başlıklar olan Suriye, İran ve Mısır içerikli maddeler aralara serpiştirilmiş. Biden Ortadoğu’da çıkmazda ya da başarısız gibi yazan, çizenler bildiriyi dikkatle okusunlar.

Bildiride Esad’sız bir federatif Suriye talebi olan ve BMGK’nun 2254 sayılı kararına vurgu yapılarak çalışmanın hızlandırılması istenmektedir.

İran ile ilgili maddede de “… Liderler ayrıca İran İslam Cumhuriyeti’ne Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve bölgedeki ülkelerle Arap Körfezi bölgesini kitle imha silahlarından uzak tutmak ve bölgesel ve küresel olarak güvenlik ve istikrarı korumak için tam işbirliği yapma çağrılarını da yinelediler.” denilmektedir. ABD’nin Irak’ı işgalinden önce “Irak’ın biyolojik silahı var” demesinden ne farkı var…

Ortadoğu’da ABD’nin planını bozan Mısır ile ilgili madde de çok önemlidir. Toplantıya Mısır’ın çağrılmış olmasının sebebi bu maddede yer alan konu ile Mısır’a aba altından sopa gösterilmiştir. Madde, Etiyopya’nın Nil Nehri üzerine yaptığı Büyük Rönesans Barajı ile ilgilidir.

15 Nisan 2021’de kaleme aldığım “Mısır nasıl patlatılır?” yazımdan bir bölümü sizinle paylaşmak istiyorum. “ … 2011’den beri Etiyopya’nın büyük Etiyopya Rönesans Barajı adı verilen ve 4 barajdan oluşan Nil üzerine yaptığı Afrika’nın en büyük barajı da Mısır için büyük sorundur.

Mısır Etiyopya’nın Nil’in suyunu tutmasından dolayı topraklarının yaşayacağı kuraklığa rağmen sabırlı davranıyor. Mısır, Nil olmazsa açlıktan ve ekonomik krizden çok ciddi etkilenecek ve zaten durulmamış olan iç kargaşa tekrar gelecektir.

Hele bir de insan hakları ihlali yapıyorsun diyerek Mısır’ı karıştıran 60 bin İhvan üyesi serbest kalırsa Mısır’ın parçalanması kaçınılmazdır.

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Mısır, Nil üzerine yaptığı Büyük Rönesans Barajı ile ilgili Etiyopya’nın tek taraflı uygulamalarını durdurması için Rusya’ya güveniyoruz açıklaması yaptı.

ABD ve bölgedeki işbirlikçi iktidarlar karşısında Rusya’nın kendine hayrı olmadığını ise Mısır görememektedir…”

Sonuç olarak ABD, Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın yönettiği ülkelere yakın hedef İran, uzak hedef Çin kararı aldırmıştır.