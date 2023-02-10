CHP’li Torun’dan Soylu’ya: İnsanda biraz yüz olur, utanma olur

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Ellerindeki belediyeler definlere bile yardımcı olmadılar” açıklamasına tepki gösterdi. Torun, “Sen günlerce enkazlara ulaşamayacaksın, koordinasyonu kuramayıp AFAD’ın çivisini çıkaracaksın. Sonra çıkıp depremden en ağır etkilenen, personellerini kaybeden belediyemizi suçlayacaksın. İnsanda biraz yüz olur biraz utanma olur!” açıklamasını yaptı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Ellerindeki bazı belediyeler -Hatay’a gidebilirsiniz orada valimizin çektiği sıkıntıları biliyorlar- definlere bile yardımcı olmadılar” sözlerine tepki gösterdi. Torun, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

“Artık bu kadarı da fazla! Sen günlerce enkazlara ulaşamayacaksın, koordinasyonu kuramayıp AFAD’ın çivisini çıkaracaksın. Sonra çıkıp depremden en ağır etkilenen, personellerini kaybeden belediyemizi suçlayacaksın. İnsanda biraz yüz olur biraz utanma olur!” (ANKA)