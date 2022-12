CHP’li Torun’dan Soylu’ya: Gururun varsa, şerefli bir insansan istifa edersin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP’li belediyelere yönelik iddialarına yanıt vererek, “İçişleri Bakanı, gerçekten o koltuğa yakışmayan, o koltuğu asla hak etmeyen biri. Soylu, bir kez daha sesleniyorum: Sen, bizim belediyelerimize diz çöktüremezsin. Unut bunu. Bizde senden korkacak belediye başkanı yok. ‘Terörist var’ diyor. Allah aşkına, teröristi yakalamak, onu bir şekilde tutuklamak kimin görevi? İçişleri Bakanlığı’nın görevi. Kendi görevini yapamayan Bakan, dedikodu yapıyor, iftira atıyor, karalama yapıyor, kumpas kuruyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ve tekrar uyarıyoruz: Bu yanlıştan dön. Bu karanlıktan dön. O bakanlığa sen yakışmıyorsun. Eğer onurun, gururun varsa, şerefli bir insansan da oradan istifa edersin, ayrılırsın” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELBİM AŞ, İzmit Belediyesi iştiraki SARBAŞ ile birlikte ‘Çınarkart’ projesini hayata geçirdi. İki şehri ulaşım ve farklı konularda ortaklaştıran Çınarkart için İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi’nde bugün düzenlenen törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, BELBİM AŞ Genel Müdürü Nihat Narin ve SARBAŞ Genel Müdürü Nihat Değer katıldı. Törende, sırasıyla Kaplan, İmamoğlu ve Torun birer konuşma yaptı.

Konuşmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını ileterek başlayan Torun, şunları söyledi:

“İKTİDARIN ENGELLEME ÇALIŞMALARINA RAĞMEN OLAĞANÜSTÜ İŞLER YAPIYORUZ: Özelde CHP’li, genelde Millet İttifakı belediyelerinin iktidar kanadından gelen her türlü engelleme çalışmalarına rağmen olağanüstü işler yapıyoruz. Tanıtımı yapılan Çınarkart ile iki şehir arasında avantajlı alanlar oluşuyor. Teknolojinin sunduğu olanaklarla şehirlerdeki hayatın kolaylaştırmanın yolları açılıyor. Türkiye, sanayi devrimini kaçırmanın sıkıntılarını halen yaşıyor. İçinde bulunduğumuz teknoloji çağını yakalamak önemli. İBB Başkanı İmamoğlu ve İzmit Belediye Başkanı Kaplan’a bu anlamdaki iş birliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Göreve gelmeden önce belediyelerimizle ilgili birçok karalamalar yapıldı, ‘Sosyal yardımı kesecekler’ diye. Tam tersine, sosyal yardımları 4-5 kat artırdılar. Hele pandemi döneminde, belki de ülkeyi yönetenlerin yapamadığı, ülkeyi yönetenlerin vatandaşımıza o dönemde sadece IBAN numarası gönderdiği süreçte, maskesinden dezenfektanına kadar birçok konuda katkı sundu. Ve o kara propagandayı da boşa çıkardı.

BELEDİYELERİMİZ, HER TÜRLÜ ENGELLEMEYE RAĞMEN VATANDAŞALARIN YANINDA: Millet İttifakı belediyeleri, tüm olumsuzluklara rağmen birçok ilki başardılar. Öğrenci yurtları ve kreşleri, verilen sözlerden bazıları. Türkiye genelinde de şu anda 23 raylı hattımız devam ediyor. 11’i tamamlanmak üzere. 3 bin 478 yeni park yapıldı. Yani 3 bin 200 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan yapıldı. Belediyelerimiz, gerçekten vatandaşımızın her anında yanındalar. İçinde bulunduğu bu ekonomik buhranın yükünü almak için de olağanüstü çaba içerisindeler. Teşekkür edecekleri yerde, ellerinden geleni ardına koymuyorlar. Her anlamda baskıyı, her anlamda tehdidi, her anlamda engellemeyi gerçekleştiriyorlar. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz, kesinlikle vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye gayret ediyoruz ve her anlamda da vatandaşlarımızın yanındayız.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA TEK BİR İMZAYLA BEKLEYEN 30 MİLYARLIK KREDİMİZ VAR: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden çocuklarına ‘beslenme çantası’ desteği kampanyasını başlattık. İzmit Belediyemizle başlatıyoruz bu uygulamayı. Beylikdüzü Belediyemiz de bu işin lokomotifliğini yaptı. Ve birçok belediyemiz de şu anda bununla ilgili çalışmaları başlattı. Bu kapsamda, Türkiye genelinde öğrencilere bir öğün yemek verilmesi yönündeki önergemiz ise TBMM tarafından reddedildi. Bakmayın bunların siz algı yarattığına. Gerçekten Saray’dan verilen talimatlarla inanılmaz bir baskı içerisindeler. ‘Acaba ne yaparız ne ederiz de biz bu CHP’li belediyeleri, Millet İttifakı’nın belediyelerini engelleriz; onları toplumun gözünde küçük düşürürüz.’ Bunun çabası içerisindeler. Kamu bankaları kredi vermez. İller Bankası teminat mektubu vermez. Cumhurbaşkanlığı’nda şu anda tek bir imzayla bekleyen 30 milyarlık kredimiz var. Sonuçta bunlar, vatandaşların sorunlarının çözümü için harcanacak. Ve uzun vadeli, çok ucuz fonlar, kaynaklar bunlar. Ama her türlü, ellerinden gelen olumsuzluğu gerçekleştiriyorlar.”

“SEN, BİZİM BELEDİYELERİMİZE DİZ ÇÖKTÜREMEZSİN”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP’li belediyelerle ilgili iddialarına da yanıt veren Torun, şöyle konuştu:

“Hele bir de Saray’ın bakanı var; İçişleri Bakanı. Gerçekten o koltuğa yakışmayan, o koltuğu asla hak etmeyen biri. Ben demiştim ya ‘Belediyede bir birim kuruldu. O birimin işi gücü, bizim belediyelerimize müfettiş göndermek, incelettiği bir dosyayı tekrar inceletmek, bulamayan müfettiş varsa cezalandırmak’. O zaman, ‘Hayır yok’ demişti. Şimdi ortaya çıktı değerli arkadaşlar. Her bir belediyemize kumpas kurmak için uğraşıyor. Eğer suç bulamadıysa diyor ki ‘Gidin uydurun. Bir şey bulun, itirafçı bulun, ne buluyorsanız bulun, ama bu belediyeleri çalıştırmayın. Bu belediyeleri bir şekilde korkutun, hizmet yaptırmayın’. Soylu, bir kez daha sesleniyorum. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeymiş galiba, oraya niye gittiğini de bilmiyoruz ama… Sen, bizim belediyelerimize diz çöktüremezsin. Unut bunu. Bizde senden korkacak belediye başkanı yok. Biz biliyoruz senin nasıl kumpas kurduğunu, senin Mülkiye Teftiş Kurulu’na yalan söyletmek için neler yaptığını, uyduruk işlerle uğraştığını.

ONURUN, GRURUN VARSA, ŞEREFLİ İNSANSAN İSTİFA ET: Allah aşkına; belediyede çalışan kişinin babası 12 Eylül öncesinde cezaevinde yatmış veya dayısı bir suç işlemiş, amcasının oğlu bilmem ne yapmış… Bununla belediye personeli sicil alır mı? Böyle bir akılsızlık olur mu? Bunu bile değerlendirmeye çalışan bir akılla karşı karşıyayız. ‘Terörist var’ diyor. Allah aşkına, teröristi yakalamak, onu bir şekilde tutuklamak kimin görevi? İçişleri Bakanlığı’nın görevi. Kendi görevini yapamayan Bakan, dedikodu yapıyor, iftira atıyor, karalama yapıyor, kumpas kuruyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ve tekrar uyarıyoruz İzmit’ten: Bu yanlıştan dön. Bu karanlıktan dön. O bakanlığa sen yakışmıyorsun. Eğer onurun, gururun varsa, şerefli bir insansan da oradan istifa edersin, ayrılırsın.” (ANKA)