CHP’li Torun’dan kritik toplantı sonrası açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’li Belediye Başkanları ile toplantısının ardından; “Ama, 11 büyükşehir belediye başkanımızın tamamı, Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ederek; desteklerini ifade ettiler, yanlarında olduğunu ifade ettiler. Her türlü alacağı kararda da yanında olduklarını söylediler” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’li belediye başkanları ile toplantısının ardından açıklama yaptı. Torun, şunları söyledi:

“Bugün, 11 büyükşehir belediye başkanımızın 10’u; Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ettiler. Hatay’daki depremden dolayı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız katılamadı. O, yoğun bir çalışma içerisinde. Ama, 11 büyükşehir belediye başkanımızın tamamı, Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ederek; desteklerini ifade ettiler, yanlarında olduğunu ifade ettiler. Her türlü alacağı kararda da yanında olduklarını söylediler.

Ardından da değerlendirmeye geçildi. Burada da özellikle deprem bölgesinde büyükşehir belediye başkanlarımızın yaptığı katkılar, destekler… Kahramanmaraş’ta, Adıyaman’da, Hatay’da ve diğer deprem bölgelerinde büyükşehir belediye başkanlarımız yaptıkları hizmetleri aktardılar. Belli bir sohbet havasında geçti. Ardından da ayrıldılar.”

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları’nı bugün Genel Merkez’deki makamında kabul etti. Görüşmeye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise bölgede deprem sonrası yürütülen çalışmalar nedeniyle toplantıya katılmadı. Kılıçdaroğlu’na görüşmede; CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun eşlik etti. (ANKA)