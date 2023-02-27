CHP’li Torun’dan Erdoğan’a ‘helallik’ yanıtı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman’da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum” sözlerine tepki gösterdi. Torun, “Bu itirafın gereği vatandaştan helallik istemek değil, istifa etmektir” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün; deprem bölgesi Adıyaman’ı ziyaret etti. Erdoğan burada; “Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman’da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum” demişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ordu Milletvekili Seyit Torun; yazılı açıklama yaparak Erdoğan’a, “Peki birkaç gün dediğiniz gecikme nedeniyle kaybettiğimiz canların hesabını kim verecek” sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan’ın görevini yapamadığını itiraf ettiğini belirten Torun, “Bu itirafın gereği helallik istemek değil, istifa etmektir” dedi.

Torun, “Erdoğan’ın ‘Adıyaman’da birkaç gün istediğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik’ açıklaması bir itiraftır. Erdoğan, görevini yapamadığını itiraf etmiştir. Sormak lazım: ‘Devlet nerede’ diyen vatandaşa hakaret edenler siz değil miydiniz? O zaman neden dert yanan vatandaşı tehdit ediyordunuz” eleştirisini yaptı.

CHP’li Torun, “Milletten yetkiyi aldınız ama görevinizi yapamadınız. Şimdi ‘birkaç gün’ dediğiniz gecikme nedeniyle enkaz altında kaybettiğimiz canların hesabını kim verecek? Bu itirafın gereği vatandaştan helallik istemek değil, istifa etmektir. Çünkü günlerce enkaz altında bıraktığınız bu milletten asla helallik alamayacaksınız” sözleriyle Erdoğan’a tepki gösterdi. (ANKA)