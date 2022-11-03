CHP’li Torun: Talimat veren Erdoğan, elinden geleni ardına koymasın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, görevinden alınan seçilmiş Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın yargılandığı duruşmaya katılan CHP milletvekilleri ile ilgili “dokunulmazlıklarının kaldırılması gerekir” yönünde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi.

Torun, “Erdoğan, yavuz hırsız misali ev sahibini bastırmaya çalışıyor. Mahkemelere talimat veren Erdoğan, elinden geleni ardına koymasın. Biz bu tehditlere pabuç bırakmayız, bir adım da geri atmayız. Seçilmiş Yalova Belediye Başkanımızı hukuksuzca görevden aldılar” açıklamasını yaptı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, görevden alınan seçilmiş Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın yargılandığı duruşmaya katılan ve mahkemenin kararına tepki gösteren CHP milletvekilleri ile ilgili olarak “dokunulmazlıklarının kaldırılması gerekir” açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan Torun, şu değerlendirmeleri yaptı:

“MAHKEMELERE TALİMAT VEREN ERDOĞAN, ELİNDEN GELENİ ARDINA KOYMASIN”

“Erdoğan, yavuz hırsız misali ev sahibini bastırmaya çalışıyor. Mahkemelere talimat veren Erdoğan, elinden geleni ardına koymasın. Biz bu tehditlere pabuç bırakmayız, bir adım da geri atmayız. Seçilmiş Yalova Belediye Başkanımızı hukuksuzca görevden aldılar. Belediye başkanımız hakkındaki tüm iddialardan aklanmasına rağmen 2,5 yıldır görevine iade etmiyorlar. Halkın verdiği yetkiyi masa başında gasp ediyorlar. İşte bu hukuksuzluğu gizlemek için, ‘CHP’li milletvekilleri mahkeme bastı’ yalanını ortaya atıyorlar. Aciz bir iftiranın arkasına saklanıyorlar.

“NEZAKETSİZLİĞE YANIT VERDİK”

Olayın aslı şudur: Biz zaten duruşmayı takip etmek, belediye başkanımızın hakkını aramak için milletvekillerimizle birlikte mahkeme salonundaydık. Mahkemeden adaletsiz bir karar çıkması üzerine hep birlikte salonu terk etme kararı aldık. Salonu terk ettiğimiz sırada bize karşı yapılan hakaretamiz sözlü sataşmalara ve nezaketsizliğe de yanıt vererek, bu tutumu protesto ettik. Olay bundan ibarettir.

“ELİNDEN GELENİ ARDINA KOYMASIN”

Erdoğan şimdi bizi soruşturma tehdidiyle susturmaya çalışıyor. Mahkemelere talimat verip ‘gereğini yapın’ diyor. Elinden geleni ardına koymasın. Biz bu tehditlere pabuç bırakmayız, bir adım da geri atmayız. Seçilmiş Yalova Belediye Başkanımız başta olmak üzere, haksızlık yapılan her bir belediye başkanımızın hakkını aramaya var gücümüzle devam edeceğiz.” (ANKA)