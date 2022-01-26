CHP’li Torun: Hapis cezası alan AKP’li başkanlar Soylu’yla görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 20 gün önce ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet suçlarından hapis cezası alan ancak haklarında hiçbir işlem yapılmayan AKP’li Şırnak Uludere ve Hilal belediye başkanlarının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret ettiğini öne sürdü. Konuyu Meclis gündemine taşıyan Torun, “Bu artık hukuksuzluk değil çürümüşlüktür” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun AKP’li Şırnak Uludere ve Hilal belediye başkanlarının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etmesini soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Torun konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“HAPİS CEZASI ALDILAR, İŞLEM YAPILMADI”

“Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Adalet ve Kalkınma Partili Şırnak Uludere Belediye Başkanı ve Hilal Belde Belediye Başkanı hakkında 6 Ocak’ta ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet suçlarından 3 ve 6 yıl hapis cezaları verdi. Mahkeme ayrıca, bu kişilerin, görevden alınması için İçişleri Bakanlığı’na bildirimde bulunmasına karar verdi. Ancak aradan 20 gün geçmesine rağmen, belediye başkanları hakkında hiçbir işlem yapılmadı.”

“SOYLU MAKAMINDA AĞIRLADI”

“Şimdi yine Süleyman Soylu’nun içinde olduğu bir skandalla karşı karşıyayız. Mahkemenin ‘görevden alın’ dediği belediye başkanları, İçişleri Bakanlığı’nda Süleyman Soylu’yu ziyaret etti. Soylu, görevden alınması gereken bu kişileri Bakanlıkta ağırlayarak poz verdi. Bu fotoğraf iktidarın çürümüşlüğünün fotoğrafıdır. Soylu artık, suçu koruyan bir Suç İşleri Bakanıdır. İçişleri Bakanlığı, mahkeme kararını ayaklar altına alan kendisini yargının üstünde gören bir kişi tarafından yönetilmektedir. Oturduğu koltuğa yakışmayan bu kişi bir an önce istifa etmelidir.”

“HUKUKSUZLUK DEĞİL ÇÜRÜMÜŞLÜK”

“Bizim belediyelerimize bin türlü iftira atan, tetikçi müfettişler göndererek iftiralarına delil arayan, yargı kararı olmadan Yalova Belediye Başkanımızı görevden alan iktidar, hapis cezası alan belediye başkanları hakkında tek bir işlem yapmıyor. Artık bu hukuksuzluk değil çürümüşlüktür.”

ERDOĞAN’A TEPKİ

“Her fırsatta belediyelerimize bin türlü iftira atan Erdoğan’a da sesleniyorum: Niye sesiniz çıkmıyor? Grup toplantılarını videolu şovlara çeviren Erdoğan’a soruyorum: Niye bir video da rüşvete, yolsuzluğa bulaşan belediye başkanlarına ve onlara arka çıkan İçişleri Bakanı’na çekmiyorsun?”

TBMM GÜNDEMİNE TAŞIDI

Genel Başkan Yardımcısı Torun, TBMM Başkanlığı’na, İçişleri Bakanı Soylu’nun yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi de verdi. Torun önergesinde, “Hakkında yargı kararı bulunan belediye başkanlarının görevden alınmama gerekçesi nedir? Mahkeme kararına uymamak suç değil midir? İçişleri Bakanlığı kendini yargı kararlarının üzerinde mi görmektedir?” sorularını yöneltti.