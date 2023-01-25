CHP’li Tezcan: Destek vermeyeceğiz

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifinin, verdikleri önerge kabul edilmeden komisyondan geçtiğine işaret ederek, bu şekliyle teklife, TBMM Genel Kurulunda destek vermeyeceklerini bildirdi.

Tezcan, TBMM Anayasa Komisyonunun CHP’li üyeleriyle Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Cumhur İttifakı tarafından hazırlanan başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifinin Anayasa Komisyonunda görüşüldüğünü anımsattı.

CHP’li Tezcan, “Cumhur İttifakı’nın ve özellikle Sayın Erdoğan’ın bu meseleyi siyasi istismar meselesi olarak sürdürme konusundaki kararlılığını, samimiyetsizliğini gördükten sonra komisyon çalışmalarını terk ettik, İYİ Parti ile birlikte.” diye konuştu.

Başörtüsü ve kılık kıyafet özgürlüğüyle ilgili meselenin fiilen çözüldüğünü bildiklerini anlatan Tezcan, bu çözümde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aktif desteğinin bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, son dönemde toplumsal desteğini ciddi olarak yitirip Cumhur İttifakı’nın iktidardan düşeceği telaşıyla yeni pozisyon aldığını öne süren Tezcan, Erdoğan’ın, kendisiyle gönül bağını koparmış önceki seçmen kitlesini ikna edebileceği düşüncesiyle başörtüsünü istismar etme niyetini ortaya koyduğunu iddia etti. Tezcan, Erdoğan’ın “Biz iktidarı kaybedersek kazanımlarınızı kaybedersiniz” diye korku ve endişe körüklediğini savundu.

Her kesime güvence verecek adım gerektiğini ve bunun üzerine Kılıçdaroğlu’nun attığı adımla kanun teklifinin sunulduğunu belirten Tezcan, “Mesele bir kanun teklifiyle çözülebilecek, endişeler giderilebilecekken, AK Parti, Cumhur İttifakı, Erdoğan’ın ‘gollük pas’ sözüyle meseleyi çözmek, endişeleri gidermek değil istismar etme konusunda kararlı olduğunu gösterdi.” dedi.

Anayasa değişikliği gerekmemesine rağmen komisyona katılarak, İYİ Parti ile önerge verdiklerini anımsatan Tezcan, önergeyle, bütün kesimleri güvence altına alacak, başını örtenin de örtmeyenin de hiçbir endişe içine düşmeden, güven içinde hissedeceği düzenleme yapılmasını istediklerini kaydetti. Tezcan, düzenlemenin birleştirici olmasını istediklerini dile getirdi.

– “Tarihsel fırsat bulunmuştu”

Tezcan, bu öneriye AK Parti ve MHP’li komisyon üyelerinin “hayır” dediğini belirterek, şöyle devam etti:

“Bütün başörtülü kızlarımıza, kardeşlerimize, annelerimize, bacılarımıza şikayet ediyorum. Bu teklife ‘hayır’ dediler. Bu istismarı önleyecek ve TBMM’de büyük bir mutabakatla anayasal güvenceye alacak tarihsel fırsat bulunmuştu. Bu tarihsel fırsat, Cumhur İttifakı’nın siyasi hırsına heba edilmiştir. Bu tarihsel fırsat, Cumhur İttifakı’nın, Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti’nin ve MHP’nin bu meseleyi siyasi istismar meselesi yapıp önümüzdeki seçimlerin malzemesi haline getirme hevesine kurban edilmiştir. Mesele, AK Parti açısından, Cumhur İttifakı açısından bu sorunu çözme meselesi değil, istismar etme meselesidir.”

Konunun “din” tartışması değil “hak” tartışması olduğunu savunan Tezcan, “Kızlarımız, kardeşlerimiz, analarımız, bacılarımız, başını örtmek ya da örtmemek isteyenler, kılık kıyafetine karışılmasını istemeyenler, kıyafetinin siyasetin malzemesi olmasından rahatsız olan bütün vatandaşlarımıza sesleniyoruz; güvenceniz biziz, korkmayın.” diye konuştu.

Tezcan, teklife bu şekliyle, TBMM Genel Kurulunda destek vermeyeceklerini bildirdi. (AA)