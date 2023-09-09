CHP’li Tanrıkulu hakkında soruşturma
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CHP’li Tanrıkulu hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programında TSK’ya yönelik tepki çeken sözleri nedeniyle soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 8 Eylül’de TV programına telefonla bağlandığı belirtildi.

Tanrıkulu hakkında, canlı yayında yaptığı yorumlarından dolayı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 301’inci maddesinde düzenlenen ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 216’ncı maddesinde düzenlenen ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi. (DHA)

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